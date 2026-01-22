छत्तीसगढ़ में आबकारी SI भर्ती पर सरकार का यू-टर्न, सरकारी आदेश से टूटा युवाओं का सपना, जानें वजह…

छत्तीसगढ़ में आबकारी SI भर्ती पर सरकार का यू-टर्न(photo-AI)
SI Recruitment Cancelled: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के युवाओं को बड़ा झटका दिया है। आबकारी उपनिरीक्षक पदों पर जारी नियुक्ति आदेश को रद्द कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त कार्यालय की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा–2024 की चयन सूची के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए जारी नियुक्ति आदेश को तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तकनीकी कारण क्या हैं।
गौरतलब है कि सीजीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2024 के माध्यम से आबकारी विभाग में 85 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। चयनित उम्मीदवारों को नए साल की शुरुआत में शारीरिक मापदंड परीक्षण, प्रमाण-पत्र सत्यापन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया में शामिल होना था।
नियुक्ति आदेश रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों में असमंजस और निराशा का माहौल है। कई अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। अब आदेश निरस्तीकरण से उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
फिलहाल शासन या आबकारी विभाग की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया दोबारा कब और किस रूप में शुरू की जाएगी। अभ्यर्थी सरकार की अगली घोषणा का इंतजार कर रहे हैं।
