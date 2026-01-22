छत्तीसगढ़ में आबकारी SI भर्ती पर सरकार का यू-टर्न, सरकारी आदेश से टूटा युवाओं का सपना, जानें वजह…

जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (सीजीपीएससी) द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा–2024 की चयन सूची के आधार पर आबकारी उपनिरीक्षक पद के लिए जारी नियुक्ति आदेश को तकनीकी कारणों से निरस्त किया जाता है। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तकनीकी कारण क्या हैं।