रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना राजधानी में राज्योत्सव से ठीक पहले हुई, जिससे राज्य उत्सव के माहौल पर भी असर पड़ा। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने और संदिग्धों की पहचान के लिए विशेष टीम लगाई है।