रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प(photo-patrika)
Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को शनिवार-रविवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति या असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। मूर्ति का सिर टूटे होने की खबर रविवार सुबह सामने आई, जिससे आम लोगों और स्थानीय नागरिकों में गुस्सा फैल गया।
इस घटना के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। संगठन के सदस्यों ने इस घटना को छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति पर हमला बताते हुए जोरदार नारेबाजी की।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना राजधानी में राज्योत्सव से ठीक पहले हुई, जिससे राज्य उत्सव के माहौल पर भी असर पड़ा। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने और संदिग्धों की पहचान के लिए विशेष टीम लगाई है।
मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जाए। यह घटना राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय भावनाओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
