Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प

Rajyotsav 2025: राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को शनिवार-रविवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति या असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 26, 2025

रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प(photo-patrika)

रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प(photo-patrika)

Rajyotsav 2025: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक पर स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को शनिवार-रविवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति या असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। मूर्ति का सिर टूटे होने की खबर रविवार सुबह सामने आई, जिससे आम लोगों और स्थानीय नागरिकों में गुस्सा फैल गया।

इस घटना के बाद छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। संगठन के सदस्यों ने इस घटना को छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति पर हमला बताते हुए जोरदार नारेबाजी की।

Rajyotsav 2025: प्रदर्शन के दौरान क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना राजधानी में राज्योत्सव से ठीक पहले हुई, जिससे राज्य उत्सव के माहौल पर भी असर पड़ा। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने और संदिग्धों की पहचान के लिए विशेष टीम लगाई है।

मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त सजा दी जाए। यह घटना राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय भावनाओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 05:10 pm

Published on:

26 Oct 2025 05:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कार रेंटिंग के नाम पर ठगी का नया ट्रेंड, 30 से 40 हजार महीने के किराए का लालच देकर कार ली, फिर नागपुर में बेच दी

रायपुर

Chhattisgarh Board: एग्जाम और स्ट्रेस…. छात्र फौरन इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल, मिलेगी मदद

RBSE Board Exams
रायपुर

Chaitanya Baghel: पूर्व सीएम बघेल के बेटे चैतन्य को बेल या जेल.. जमानत पर कल होगी सुनवाई

chaitanaya baghel, CG News
रायपुर

पत्नी से माफी मंगवाने वाला हिस्ट्रीशीटर अब नहीं रहा, छत से कूदने के बाद मौत, वायरल हुआ था वीडियो

मौत (Photo source- Patrika)
रायपुर

निमोनिया का नया खतरा! 15 दिनों में 50 युवाओं की मौत, कोरोना और स्वाइन फ्लू रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन… डॉक्टरों ने जताई चिंता

मौत (Photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.