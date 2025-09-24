Chhattisgarh News: राजकीय पशु वनभैंसा की संख्या बढ़कर 10, संरक्षण प्रयासों से मिली सफलता

Chhattisgarh News: छत्तीसढ़ के राजकीय पशु वनभैंसा की संख्या पिछले एक साल में 6 से बढक़र 10 हो गई है। 2017 में राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड से स्वीकृति मिलने पर असम के मानस टाइगर रिजर्व से 1 नर एवं 5 मादा वन भैंसा को लाया गया। साथ ही सभी को बारनवापारा अभयारण्य स्थित कोठारी वनपरिक्षेत्र में बनाए गए 10 हेक्टेयर के बाड़े में रखा गया है।
Chhattisgarh News: जहां 2024 में वन भैंसा संरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र खैरछापर में 5 शावकों का जन्म हुआ। इसमें से एक शावक की मृत्यु हो गई। इस समय 10 वन भैसों को विशषज्ञों की निगरानी में रखा गया है। वनमंत्री केदार कश्यप ने बताया कि विशेषज्ञों की निगरानी में वन भैंसों का संरक्षण एवं संवर्धन करने से उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
असम से लाए जाने के बाद बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र उनके अनुकूल बनाया गया है। जल्दी ही बाघों को मध्यप्रदेश से लाने के बाद अचानकमार और सीतानदी-उदंती में छोडा जाएगा।