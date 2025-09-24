Chhattisgarh News: राजकीय पशु वनभैंसा की संख्या बढ़कर 10, संरक्षण प्रयासों से मिली सफलता

Chhattisgarh News: जहां 2024 में वन भैंसा संरक्षण एवं संवर्धन केन्द्र खैरछापर में 5 शावकों का जन्म हुआ। इसमें से एक शावक की मृत्यु हो गई। इस समय 10 वन भैसों को विशषज्ञों की निगरानी में रखा गया है। वनमंत्री केदार कश्यप ने बताया कि विशेषज्ञों की निगरानी में वन भैंसों का संरक्षण एवं संवर्धन करने से उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।