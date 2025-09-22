CG News: एयरपोर्ट मार्ग पर नया ट्रैफिक नियम! VIP रोड वन-वे, वापसी केवल सर्विस रोड से…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का वीआईपी रोड अब वन-वे रहेगा। वाहन चालक सोमवार से इस मार्ग के बीच वाले हिस्से का इस्तेमाल केवल नवा रायपुर, माना एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए कर सकेंगे। उसी तरह नवा रायपुर, एयरपोर्ट आदि से शहर की ओर आने के लिए मुख्य रोड के किनारे बनी दोनों सर्विस रोड का इस्तेमाल करेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा।