CG News: एयरपोर्ट मार्ग पर नया ट्रैफिक नियम! VIP रोड वन-वे, वापसी केवल सर्विस रोड से…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का वीआईपी रोड अब वन-वे रहेगा। वाहन चालक सोमवार से इस मार्ग के बीच वाले हिस्से का इस्तेमाल केवल नवा रायपुर, माना एयरपोर्ट की ओर जाने के लिए कर सकेंगे। उसी तरह नवा रायपुर, एयरपोर्ट आदि से शहर की ओर आने के लिए मुख्य रोड के किनारे बनी दोनों सर्विस रोड का इस्तेमाल करेंगे। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों पर 2500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
इसके लिए जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो रांग साइड चलने पर ई-चालान करेंगे। उल्लेखनीय है कि करीब 6 साल पहले वीआईपी रोड को बनाया गया था। उस समय इसी तरह की व्यवस्था करनी थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। अब बढ़ते सडक़ हादसों को रोकने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है। रविवार को ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारियों का जायजा लिया।
इस मार्ग का उपयोग सबसे ज्यादा एयरपोर्ट जाने और नवा रायपुर जाने वाले करते हैं। एयरपोर्ट पर समय पर पहुंचने के चक्कर में वाहन चालक अधिक रफ्तार से चलते हैं। इस मार्ग में बड़ी संख्या में होटल, क्लब, कैफे और पब हैं, जिसमें से देर रात तक लोग शराब पीकर बाहर निकलते हैं। फिर अधिक रफ्तार में गाडिय़ां चलाते
10 सितंबर को जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में वीआईपी रोड को वनवे घोषित करने तथा अन्य वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद रविवार को नगर निगम, परिवहन व यातायात पुलिस की टीम ने वीआईपी रोड का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट तक जल्दी पहुंचने के लिए इसका उपयोग लोग करेंगे।
माना एयरपोर्ट, ग्राम फुंडहर, टेमरी व माना पीटीएस की ओर से शहर आने वाले लोग सर्विस रोड का उपयोग कर आवागमन कर सकेंगे। श्रीराम मंदिर टर्निंग से विमानतल के अलावा अन्य गंतव्य को जाने वाले सर्विस रोड से चलेंगे।
माना विमानतल प्रवेश मार्ग, माना पीटीएस चौक, ग्राम टेमरी ,ग्राम फुंडहर चौक, मौलश्री विहार से मध्य मार्ग में प्रवेश को रोकने के लिए इन स्थानों पर मध्य मार्ग में रांग वे डिटेक्शन कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिए ई-चालान की कार्रवाई की जाएगी।
वीआईपी रोड के मध्य मार्ग को वन-वे दर्शाने और वापस आने वालों को मध्य मार्ग में प्रवेश न करने की जानकारी देते हुए आवश्यक स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। वन-वे का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। 2500 रु. जुर्माना लगेगा।
माना विमानतल जाने वाले वीआईपी मार्ग में श्रीराम मंदिर के सामने से नवा रायपुर और विमानतल प्रवेश मार्ग तक 3 मार्ग हैं। एक मध्य मार्ग और दोनों ओर एक-एक सर्विस रोड है। माना विमानतल जाने वालों के लिए मध्य मार्ग तथा रोड के दोनों ओर होटल, मैरिज पैलेस व अन्य संस्थानों में आवागमन करने वालों के लिए सर्विस रोड दिया गया है।
माना विमानतल, होटल, मैरिज पैलेस व अन्य संस्थानों, गांवों से शहर की ओर आने-जाने वाले मध्य मार्ग का ही उपयोग करते हैं, जिससे मध्य मार्ग में ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है। ओवरटेक और रफ्तार के चलते सडक़ दुर्घटनाएं बढ़ी हैं।
वर्तमान में वीआईपी रोड के बीच वाले हिस्से में ही दोनों ओर से वाहनों का आना-जाना होता था। वाहनों की रफ्तार अधिक होती थी। इसके चलते सडक़ दुर्घटनाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 20 माह में इस मार्ग पर 55 सडक़ हादसे हो चुके हैं। माना और तेलीबांधा थाने में दर्ज मामलों के अनुसार इन सडक़ हादसों में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 59 लोग घायल भी हो चुके हैं।
एसएसपी डॉक्टर लाल ने वीआईपी मार्ग का उपयोग करने वाले नागरिकों से अपील की है कि वे माना एयरपोर्ट जाने के लिए ही बीच सडक़ का उपयोग करें। शहर की ओर वापसी के लिए सर्विस रोड का इस्तेमाल करें। बीच वाले सडक़ से शहर की ओर आने पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। कृपया सर्विस रोड से ही वापसी करें।