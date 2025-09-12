बिजली गिरने से बिगड़ा रनवे सिस्टम, 6 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल और विलंबित, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

CG News: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे में बिजली गिरने से खराब हुए नेविगेशनल सिस्टम (डीवीओआर) के कारण गुरुवार को भी फ्लाइटों का संचालन प्रभावित रहा। इसके चलते 3 फ्लाइट कैंसिल, 3 डायवर्ट और 6 अपने निर्धारित समय से घंटो विलंब से पहुंचीं। यात्री परेशान और हलाकान होते रहे। उन्होंने विमानन कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी पर गुमराह करने और गलत जानकारी देने पर जमकर भड़ास निकाली।
वही दूसरी तरफ हैदराबाद से पहुंची विशेषज्ञों की टीम ने एटीसी के पास रनवे के ऑपरेशनल क्षेत्र में लगाए गए डीवीओआर को सुधारने की कोशिश की। बुरी तरह से जल चुके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निकालने के बाद दूसरा लगाया गया। इसके बाद टेस्टिंग कर दोपहर करीब 3 बजे इसे शुरू किया गया।
एयरपोर्ट डायरेक्टर केके लहरे ने बताया कि 10 सितंबर की शाम को 6.30 बजे रायपुर हवाई अड्डे पर बिजली गिरने से डीवीओआर ने काम करना बंद कर दिया था। संचार नेविगेशन और निगरानी (सीएनएस) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने अथक प्रयासों के बाद शाम 6.30 बजे पूरे सिस्टम को सुधारा लिया गया।
डीवीओआर के खराब होने के कारण फ्लाइटों का संचालन अस्तव्यस्त रहा। इसकी सूचना सभी संबंधित एयरपोर्ट और भारतीय विमानपत्तनन प्राधिकरण को भेजी गई थी। इसे देखते हुए संचालन विलंब से किया गया। सुबह की अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, इंदौर और भोपाल फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 4 से 5 घंटे विलंब से रायपुर पहुंचीं।
CG News: रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण सुबह फ्लाइटों को भुवनेश्वर और भोपाल डायवर्ट किया गया था। दोपहर 2 बजे में धूप निकलने और विजिबिलटी सामान्य होने पर संचालन शुरू किया गया। डायवर्ट की गईं फ्लाइटे वापसी हुई। 10 सितंबर को डायवर्ट की गई फ्लाइटें वापस उड़ान भरने वाले शहर लौट गई थी। हालात के सामान्य होने पर वह गुरुवार को वापसी हुई।