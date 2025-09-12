Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

बिजली गिरने से बिगड़ा रनवे सिस्टम, 6 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल और विलंबित, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

CG News: डीवीओआर के खराब होने के कारण फ्लाइटों का संचालन अस्तव्यस्त रहा। इसकी सूचना सभी संबंधित एयरपोर्ट और भारतीय विमानपत्तनन प्राधिकरण को भेजी गई थी।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

बिजली गिरने से बिगड़ा रनवे सिस्टम (Photo source- Patrika)
बिजली गिरने से बिगड़ा रनवे सिस्टम (Photo source- Patrika)

CG News: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे में बिजली गिरने से खराब हुए नेविगेशनल सिस्टम (डीवीओआर) के कारण गुरुवार को भी फ्लाइटों का संचालन प्रभावित रहा। इसके चलते 3 फ्लाइट कैंसिल, 3 डायवर्ट और 6 अपने निर्धारित समय से घंटो विलंब से पहुंचीं। यात्री परेशान और हलाकान होते रहे। उन्होंने विमानन कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी पर गुमराह करने और गलत जानकारी देने पर जमकर भड़ास निकाली।

CG News: डीवीओआर को सुधारने की कोशिश की

वही दूसरी तरफ हैदराबाद से पहुंची विशेषज्ञों की टीम ने एटीसी के पास रनवे के ऑपरेशनल क्षेत्र में लगाए गए डीवीओआर को सुधारने की कोशिश की। बुरी तरह से जल चुके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को निकालने के बाद दूसरा लगाया गया। इसके बाद टेस्टिंग कर दोपहर करीब 3 बजे इसे शुरू किया गया।

ये भी पढ़ें

Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा ने किया सफर, महानगरों के लिए सबसे ज्यादा यात्री
रायपुर
Raipur Airport: रायपुर एयरपोर्ट पर एक हफ्ते में 50 हजार से ज्यादा ने किया सफर, महानगरों के लिए सबसे ज्यादा यात्री

एयरपोर्ट डायरेक्टर केके लहरे ने बताया कि 10 सितंबर की शाम को 6.30 बजे रायपुर हवाई अड्डे पर बिजली गिरने से डीवीओआर ने काम करना बंद कर दिया था। संचार नेविगेशन और निगरानी (सीएनएस) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने अथक प्रयासों के बाद शाम 6.30 बजे पूरे सिस्टम को सुधारा लिया गया।

घंटों विलंब रहीं उड़ानें

डीवीओआर के खराब होने के कारण फ्लाइटों का संचालन अस्तव्यस्त रहा। इसकी सूचना सभी संबंधित एयरपोर्ट और भारतीय विमानपत्तनन प्राधिकरण को भेजी गई थी। इसे देखते हुए संचालन विलंब से किया गया। सुबह की अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, इंदौर और भोपाल फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 4 से 5 घंटे विलंब से रायपुर पहुंचीं।

दोपहर में हुई लैंडिंग

CG News: रनवे पर दृश्यता कम होने के कारण सुबह फ्लाइटों को भुवनेश्वर और भोपाल डायवर्ट किया गया था। दोपहर 2 बजे में धूप निकलने और विजिबिलटी सामान्य होने पर संचालन शुरू किया गया। डायवर्ट की गईं फ्लाइटे वापसी हुई। 10 सितंबर को डायवर्ट की गई फ्लाइटें वापस उड़ान भरने वाले शहर लौट गई थी। हालात के सामान्य होने पर वह गुरुवार को वापसी हुई।

ये भी पढ़ें

लगातार बारिश से एयरपोर्ट का रनवे जलमग्न, दिल्ली से बिलासपुर आने वाली फ्लाइट रायपुर पहुंची
रायपुर
बिलासपुर फ्लाइट की रायपुर में लैंडिंग (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 10:37 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बिजली गिरने से बिगड़ा रनवे सिस्टम, 6 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल और विलंबित, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.