बिजली गिरने से बिगड़ा रनवे सिस्टम, 6 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल और विलंबित, एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी

CG News: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे में बिजली गिरने से खराब हुए नेविगेशनल सिस्टम (डीवीओआर) के कारण गुरुवार को भी फ्लाइटों का संचालन प्रभावित रहा। इसके चलते 3 फ्लाइट कैंसिल, 3 डायवर्ट और 6 अपने निर्धारित समय से घंटो विलंब से पहुंचीं। यात्री परेशान और हलाकान होते रहे। उन्होंने विमानन कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी पर गुमराह करने और गलत जानकारी देने पर जमकर भड़ास निकाली।