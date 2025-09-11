रायपुर एयरपोर्ट से 5 फ्लाइटें डायवर्ट, बिजली गिरने से DVOR फेल, यात्रियों ने किया हंगामा…

नाइट लैंडिग के दौरान डीवीआर के खराब होने के कारण रनवे पर अंधेरा छा गया था। इसके चलते शाम को रायपुर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग बंद कर दी गई थी। वहीं उड़ान भर चुके फ्लाइटों को नजदीकी एयरपोर्ट में लैंड कराया गया। एयरपोर्ट के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बिजली गिरने से डीवीओआर के फेल होने से अब रात के समय किसी भी फ्लाइट का संचालन नहीं हो पाएगा। सुबह इसे सुधारने के बाद ही शाम के समय विमानों की लैंडिग हो पाएगी।