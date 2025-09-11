Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट से 5 फ्लाइटें डायवर्ट, बिजली गिरने से DVOR फेल, यात्रियों ने किया हंगामा…

Raipur Flights Diverted: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे के डीवीओआर (डॉपलर वीएचएफ सर्वदिशात्मक रेंज) पर बिजली गिरने से 5 फ्लाइटों को भुवनेश्वर और नागपुर डायवर्ट किया गया।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 11, 2025

रायपुर एयरपोर्ट से 5 फ्लाइटें डायवर्ट, बिजली गिरने से DVOR फेल, यात्रियों ने किया हंगामा...(photo-patrika)
रायपुर एयरपोर्ट से 5 फ्लाइटें डायवर्ट, बिजली गिरने से DVOR फेल, यात्रियों ने किया हंगामा...(photo-patrika)

Raipur Flights Diverted: छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के रनवे के डीवीओआर (डॉपलर वीएचएफ सर्वदिशात्मक रेंज) पर बिजली गिरने से 5 फ्लाइटों को भुवनेश्वर और नागपुर डायवर्ट किया गया। शाम 6.30 बजे अचानक तेज बारिश होने लगी। तेज गर्जना के साथ एटीसी टावर के पास ऑपरेशनल क्षेत्र में लगाए गए डीवीओआर में बिजली गिरी।

Raipur Flights Diverted: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर शाम 6.30 बजे की घटना

इससे डीवीओआर विस्फोट के साथ उड़ गया। यह उपकरण विमानों को दिशा बताने के साथ ही लैंडिग करने में मदद करता है। यह जानकारी मिलते ही एटीसी और एयरपोर्ट अथॉरिटी में हड़कंप मच गया। तत्काल संबंधित एयरपोर्ट और पायलट को सूचना दी गई। इसके बाद फ्लाइट दूसरे एयरपोर्ट में डायवर्ट करने को कहा गया। बताया जाता है कि सूचना मिलने तक फ्लाइटें उड़ चुकी थीं। इसे देखते हुए भुवनेश्वर और नागपुर एयरपोर्ट को घटनाक्रम का ब्योरा दिया गया।

रायपुर एयरपोर्ट के डॉयरेक्टर केके लहरे ने बताया कि डीवीओआर के उड़ने के कारण फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया है। खराब उपकरण के सुधारने और दूसरा लगाने में 24 से 48 घंटे तक का समय लग सकता है। इसे देखते हुए रात के समय फ्लाइटों को उतारने में परेशानी परेशानी और सुरक्षा कारणों को देखते हुए संबंधित विमानन कंपनी और डीजीसीए को घटना की जानकारी दी गई है।

भोपाल से आज आएगी फ्लाइट

शाम की फ्लाइट से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और पुणे जाने वाले यात्री और उक्त शहरों से आने वाले परिजन एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में बैठे हुए थे। अचानक बिजली गिरने और फ्लाइट के डायवर्ट होने की जानकारी मिलने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। उक्त फ्लाइटों के नहीं आने और रायपुर से किसी भी विमान के उड़ान नहीं भरने की सूचना मिलते ही आक्रोशित हो गए। इस दौरान सभी ने एयरपोर्ट प्रबंधन और विमानन कंपनी पर जमकर भड़ास निकाली।

वहीं एयरपोर्ट में बिजली गिरने की सूचना पर दमकल दस्ता और एसडीआरएफ की टीम पहुंची थी। बता दें कि दिल्ली से रायपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट में कुल 170 यात्री सवार थे। ज्यादातर रायपुर और दुर्ग के रहने वाले हैं। इसमें दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल, सीनियर आईएएस सोनमणी बोरा भी मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार फ्लाइट भोपाल से वापस दिल्ली जाने के बाद गुरुवार को वापस रायपुर आएगी।

रायपुर एयरपोर्ट पर बिजली गिरने से डीवीओआर फेल

नाइट लैंडिग के दौरान डीवीआर के खराब होने के कारण रनवे पर अंधेरा छा गया था। इसके चलते शाम को रायपुर एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग बंद कर दी गई थी। वहीं उड़ान भर चुके फ्लाइटों को नजदीकी एयरपोर्ट में लैंड कराया गया। एयरपोर्ट के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बिजली गिरने से डीवीओआर के फेल होने से अब रात के समय किसी भी फ्लाइट का संचालन नहीं हो पाएगा। सुबह इसे सुधारने के बाद ही शाम के समय विमानों की लैंडिग हो पाएगी।

जिन फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया है वह रात के समय नहीं लौटेंगी। बता दें कि जब तक लैंडिंग के लिए ज़रूरी उपकरण नहीं बन जाते, तब तक रायपुर एयरपोर्ट पर पायलट विजुअल यानी एयरपोर्ट की नाइट लैंडिंग लाइट्स के सहारे ही उतर पाएंगे। यही वजह है कि उपकरण बंद रहने तक फ्लाइट का रायपुर में लैंड होना मुश्किल माना जा रहा है। हालांकि इस उपकरण के खराब होने के बाद भी विमानों का टेकऑफ यानी उड़ना प्रभावित नहीं होगा।

Published on:

11 Sept 2025 11:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर एयरपोर्ट से 5 फ्लाइटें डायवर्ट, बिजली गिरने से DVOR फेल, यात्रियों ने किया हंगामा…

