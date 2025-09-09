Jagdalpur airport: देशभर से जुड़ा जगदलपुर एयरपोर्ट, 3 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, प्रदेश की तरक्की का प्रतीक

Jagdalpur airport: छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ। मध्यप्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने अल्प समय में ही विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। समृद्ध खनिज संपदा, घने वन, विविध जनजातीय संस्कृति और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की पहचान रही है। इस पच्चीस वर्ष में राज्य निर्माण के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़, सिंचाई, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति दर्ज की गई।
ग्रामीण अंचलों में बिजली, पेयजल और संचार व्यवस्था के विस्तार से जनजीवन में व्यापक सुधार आया है। बस्तर जिले की विमान सेवा को देखे तो जगदलपुर एयरपोर्ट, जिसका नया नाम माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा है, का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल में वर्ष 1939 में शुरू किया गया था और इसे जहाज भाटा के नाम से जाना जाता था। नियमित व्यावसायिक उड़ान सेवा सितंबर 2020 को एलायंस एयर द्वारा हैदराबाद और रायपुर के लिए शुरू की गई थी।
पुनर्विकास और उड़ान योजना के तहत वर्ष 2017 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए भूमिपूजन किया गया। वर्ष 2019 में एयरफील्ड को 3 सी श्रेणी में अपग्रेड किया गया, जिससे एटीआर-72 जैसे विमानों के संचालन की अनुमति मिली। 2020 में एयरपोर्ट का नामकरण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के नाम पर माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जगदलपुर कर दिया।
सितंबर 2020 को, एलायंस एयर ने एटीआर -72 विमानों का उपयोग करके जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए उड़ानें शुरू कीं, जिससे क्षेत्र में नियमित हवाई सेवा की शुरुआत हुई। एलायंस एयर अब दिल्ली से भी जगदलपुर को जोड़ती है। सप्ताह में दो दिन दिल्ली, जबलपुर और बिलासपुर के लिए उड़ान भरती है। मार्च 2024 में, इंडिगो ने हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर के बीच दैनिक उड़ान सेवा शुरू की, जिससे यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और बढ़ी। साथ ही इंडिगो की विशेष विमान पैरा मिलिटरी फ़ोर्स के लिए सप्ताह में एक दिन दिल्ली के लिए रवाना होने लगी है।
जगदलपुर एयरपोर्ट (माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा) का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है।
2020 से नियमित व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत हुई।
एलायंस एयर ने पहले हैदराबाद और रायपुर से जोड़ा, बाद में दिल्ली और जबलपुर-बिलासपुर को भी कनेक्टिविटी दी।
मार्च 2024 से इंडिगो ने हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर के बीच डेली फ्लाइट शुरू की।
तीन लाख यात्रियों ने अब तक यहाँ से उड़ान भरी।
यह कनेक्टिविटी बस्तर की पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी सौगात है।
Jagdalpur airport: माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जगदलपुर: वहीं बस्तर, सरगुजा और अन्य जनजातीय अंचलों में पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नई पहचान मिल रही है। इन सभी क्षेत्रों के अलावा बीते पच्चीस सालों में आवागमन की सुविधाओं में भी इज़ाफ़ा हुआ विशेषकर विमान सेवाओं के विस्तार पर राजधानी रायपुर के साथ-साथ बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर भी विमान सेवाओं से जुड़ा।