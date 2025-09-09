Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जगदलपुर

Jagdalpur airport: देशभर से जुड़ा जगदलपुर एयरपोर्ट, 3 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, प्रदेश की तरक्की का प्रतीक

Jagdalpur airport: इंडिगो ने हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर के बीच दैनिक उड़ान सेवा शुरू की, जिससे यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और बढ़ी। साथ ही इंडिगो की विशेष विमान पैरा मिलिटरी फ़ोर्स के लिए सप्ताह में एक दिन दिल्ली के लिए रवाना होने लगी है।

जगदलपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

देशभर से कनेक्ट जगदलपुर एयरपोर्ट (Photo source- Patrika)
देशभर से कनेक्ट जगदलपुर एयरपोर्ट (Photo source- Patrika)

Jagdalpur airport: छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ। मध्यप्रदेश से अलग होकर बने इस राज्य ने अल्प समय में ही विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। समृद्ध खनिज संपदा, घने वन, विविध जनजातीय संस्कृति और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था छत्तीसगढ़ की पहचान रही है। इस पच्चीस वर्ष में राज्य निर्माण के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक़, सिंचाई, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार प्रगति दर्ज की गई।

Jagdalpur airport: विमानों के संचालन की अनुमति

ग्रामीण अंचलों में बिजली, पेयजल और संचार व्यवस्था के विस्तार से जनजीवन में व्यापक सुधार आया है। बस्तर जिले की विमान सेवा को देखे तो जगदलपुर एयरपोर्ट, जिसका नया नाम माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा है, का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल में वर्ष 1939 में शुरू किया गया था और इसे जहाज भाटा के नाम से जाना जाता था। नियमित व्यावसायिक उड़ान सेवा सितंबर 2020 को एलायंस एयर द्वारा हैदराबाद और रायपुर के लिए शुरू की गई थी।

ये भी पढ़ें

Flight Rate: हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अंबिकापुर से बिलासपुर का सफर अब सिर्फ 999 रूपए में
बिलासपुर
Flight Rate: हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अंबिकापुर से बिलासपुर का सफर अब सिर्फ 999 रूपए में

पुनर्विकास और उड़ान योजना के तहत वर्ष 2017 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए भूमिपूजन किया गया। वर्ष 2019 में एयरफील्ड को 3 सी श्रेणी में अपग्रेड किया गया, जिससे एटीआर-72 जैसे विमानों के संचालन की अनुमति मिली। 2020 में एयरपोर्ट का नामकरण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के नाम पर माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जगदलपुर कर दिया।

सितंबर 2020 को, एलायंस एयर ने एटीआर -72 विमानों का उपयोग करके जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए उड़ानें शुरू कीं, जिससे क्षेत्र में नियमित हवाई सेवा की शुरुआत हुई। एलायंस एयर अब दिल्ली से भी जगदलपुर को जोड़ती है। सप्ताह में दो दिन दिल्ली, जबलपुर और बिलासपुर के लिए उड़ान भरती है। मार्च 2024 में, इंडिगो ने हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर के बीच दैनिक उड़ान सेवा शुरू की, जिससे यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और बढ़ी। साथ ही इंडिगो की विशेष विमान पैरा मिलिटरी फ़ोर्स के लिए सप्ताह में एक दिन दिल्ली के लिए रवाना होने लगी है।

जगदलपुर एयरपोर्ट (माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा) का इतिहास द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा है।

2020 से नियमित व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत हुई।

एलायंस एयर ने पहले हैदराबाद और रायपुर से जोड़ा, बाद में दिल्ली और जबलपुर-बिलासपुर को भी कनेक्टिविटी दी।

मार्च 2024 से इंडिगो ने हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर के बीच डेली फ्लाइट शुरू की।

तीन लाख यात्रियों ने अब तक यहाँ से उड़ान भरी।

यह कनेक्टिविटी बस्तर की पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी सौगात है।

Jagdalpur airport: माँ दंतेश्वरी हवाई अड्डा, जगदलपुर: वहीं बस्तर, सरगुजा और अन्य जनजातीय अंचलों में पर्यटन और सांस्कृतिक धरोहरों को भी नई पहचान मिल रही है। इन सभी क्षेत्रों के अलावा बीते पच्चीस सालों में आवागमन की सुविधाओं में भी इज़ाफ़ा हुआ विशेषकर विमान सेवाओं के विस्तार पर राजधानी रायपुर के साथ-साथ बस्तर, बिलासपुर और अंबिकापुर भी विमान सेवाओं से जुड़ा।

ये भी पढ़ें

CG News: फ्लाइट में बैठने अब डेढ़ घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी, नहीं तो उठानी पड़ेगी ये परेशानी
जगदलपुर
CG News: फ्लाइट में बैठने अब डेढ़ घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी, नहीं तो उठानी पड़ेगी ये परेशानी

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 12:54 pm

Published on:

09 Sept 2025 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Jagdalpur airport: देशभर से जुड़ा जगदलपुर एयरपोर्ट, 3 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, प्रदेश की तरक्की का प्रतीक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.