CG Tourism: विश्व पर्यटन दिवस पर 1 लाख 11 हजार रुपए के पुरस्कार, 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन…

छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती की चर्चा अब देश-विदेशों में होने लगी है। यहां के पेड़-पौधे, जंगल, झरने की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसका सीधा असर पर्यटन स्थलों के पास बने होटल-रिसॉर्ट में देखने को मिल रहा है। पिछले तीन साल में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। 2022 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा पर्यटक छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को देखने पहुंचे।