CG Tourism: विश्व पर्यटन दिवस पर 1 लाख 11 हजार रुपए के पुरस्कार, 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन…

CG Tourism: छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर टूर ऑपरेटर और पर्यटन के क्षेत्र में स्टार्टअप करने वालों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर 1 लाख 11 हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
यह निर्णय राज्य में पर्यटन को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड अध्यक्ष नीलू शर्मा की अध्यक्षता में संचालक मंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देने वाले श्रेष्ठ प्रयासों को सामने लाना है।
छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों की खूबसूरती की चर्चा अब देश-विदेशों में होने लगी है। यहां के पेड़-पौधे, जंगल, झरने की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारने के लिए देश-विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। इसका सीधा असर पर्यटन स्थलों के पास बने होटल-रिसॉर्ट में देखने को मिल रहा है। पिछले तीन साल में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। 2022 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा पर्यटक छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को देखने पहुंचे।
सभी श्रेणियों में पुरस्कारों के लिए पात्र आवेदक 1 से 15 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग के वेबसाइट में देख सकते हैं।
सर्वश्रेष्ठ टूर ऑपरेटर (सीटीबी पंजीकृत)
सर्वश्रेष्ठ जिला पर्यटन प्रोत्साहन पुरस्कार
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्टार्टअप/उद्यमिता पुरस्कार
छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के पीआरओ अनुराधा दुबे ने कहा की पर्यटन को बढ़ावा देने वालों विश्व पर्यटन दिवस के दिन पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। विभाग द्वारा पहल की गई है। छत्तीसगढ़ में पहले की तुलना में पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। देश-विदेश के लोग भी यहां की खूबसूरती को देखने आ रहे हैं।
पिछले तीन माह में 200 टूर ऑपरेटर राज्य से जुडे हैं। अब छत्तीसगढ़ खुद को पर्यटन हब में बदलने की राह पर है। नई पर्यटन नीति ने पूरे देश के टूर ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंट्स को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित किया है। साथ ही निवेश के नए अवसर मिल रहे हैं।
साल रूम-बुकिंग पर्यटक
2022 11,900 27 हजार से ज्यादा
2023 15,771 36 हजार से ज्यादा
2024 16000 37 हजार से ज्यादा
2025 1200 3 हजार से ज्यादा
छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के हवा-पानी, जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को लुभा रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक चित्रकोट जलप्रपात, कांगेर घाटी, मैनपाट, बारनवापार, सरोदादादर, सतरेंगा बोर्ड, टाटामारी समेत अन्य स्थलों में पहुंच रहे हैं। इन जगहों पर 2 से 3 दिन रुककर समय व्यतीत कर रहे हैं। वहीं हर दिन आस-पास के हजारों पर्यटक इन जगहों पर घूमने पहुंच रहे हैं।