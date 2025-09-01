CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी…

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 96 घंटों के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शनिवार को भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।