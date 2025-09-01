Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी…

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 96 घंटों के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में अलर्ट जारी किया है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 01, 2025

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी...([photo-patrika)
CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी...([photo-patrika)

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 96 घंटों के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शनिवार को भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

CG Weather Alert: बारिश से बदला मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज बरसात होगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा जैसे जिलों में बारिश का असर अधिक देखने को मिलेगा। शुक्रवार को रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में सर्वाधिक 52.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं, राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सरगुजा में मासूम की मौत

बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सरगुजा में दुखद हादसा हुआ। तेज बहाव वाली नदी में नहाने गया पहली कक्षा का बच्चा पानी में बह गया। बाद में उसका शव एक किलोमीटर दूर किनारे पर मिला।

प्रशासन ने दी चेतावनी

भारी वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिन छत्तीसगढ़ के लिए बारिश भरे रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 09:08 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट