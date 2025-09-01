CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में चार दिन तक होगी भारी बारिश, IMD ने 33 जिलों में किया Alert जारी…

CG Weather Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अगले 96 घंटों के लिए प्रदेश के सभी 33 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शनिवार को भी मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।
मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तेज बरसात होगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा जैसे जिलों में बारिश का असर अधिक देखने को मिलेगा। शुक्रवार को रायपुर जिले के गोबरा नवापारा में सर्वाधिक 52.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं, राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं सरगुजा में दुखद हादसा हुआ। तेज बहाव वाली नदी में नहाने गया पहली कक्षा का बच्चा पानी में बह गया। बाद में उसका शव एक किलोमीटर दूर किनारे पर मिला।
भारी वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले चार दिन छत्तीसगढ़ के लिए बारिश भरे रहेंगे और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं