CG Heavy Rain: झमाझम बारिश से मराठा पारा में दो मकान धराशायी, कई वार्डों में भरा पानी

मराठापारा वार्ड निवासी शंकर यादव पिता स्व. बृजलाल यादव ने बताया कि बुधवार को देर शाम हुई झमाझम बारिश से उनके घर के सामने का कमरा भरभराकर गिर गया। घटना के वक्त उसकी मां सुखबती यादव दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। मकान धराशायी होने से फ्रीज, टीवी और अन्य सामानों को क्षति हुई है। इसी मकान के बाजू में कुशल ध्रुव पिता स्व. समारू ध्रुव रहता है। उसका मकान भी भरभराकर गिर गया। घटना के वक्त वह भी घर पर नहीं था। इधर मकान धराशायी होने से दोनों ही परिवार के समक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।