धमतरी

CG Heavy Rain: झमाझम बारिश से मराठा पारा में दो मकान धराशायी, कई वार्डों में भरा पानी

CG Heavy Rain: धमतरी जिले में जले में रूक-रूककर हो रही बारिश से जर्जर मकानों की स्थिति खराब हो गई है। बुधवार को मराठापारा और आमापारा वार्ड स्थित बनिया तालाब के पास 3 मकान धराशायी हो गए।

धमतरी

Shradha Jaiswal

Aug 29, 2025

CG Heavy Rain: झमाझम बारिश से मराठा पारा में दो मकान धराशायी, कई वार्डों में भरा पानी(photo-patrika)
CG Heavy Rain: झमाझम बारिश से मराठा पारा में दो मकान धराशायी, कई वार्डों में भरा पानी(photo-patrika)

CG Heavy Rain: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जले में रूक-रूककर हो रही बारिश से जर्जर मकानों की स्थिति खराब हो गई है। बुधवार को मराठापारा और आमापारा वार्ड स्थित बनिया तालाब के पास 3 मकान धराशायी हो गए। घटना के वक्त परिवार के लोग दूसरे कमरे में थे, जिसके चलते एक बड़ी दुर्घटना टल गई।

CG Heavy Rain: अधिकारियों से मुआवजा दिलाने की गुहार

मराठापारा वार्ड निवासी शंकर यादव पिता स्व. बृजलाल यादव ने बताया कि बुधवार को देर शाम हुई झमाझम बारिश से उनके घर के सामने का कमरा भरभराकर गिर गया। घटना के वक्त उसकी मां सुखबती यादव दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। मकान धराशायी होने से फ्रीज, टीवी और अन्य सामानों को क्षति हुई है। इसी मकान के बाजू में कुशल ध्रुव पिता स्व. समारू ध्रुव रहता है। उसका मकान भी भरभराकर गिर गया। घटना के वक्त वह भी घर पर नहीं था। इधर मकान धराशायी होने से दोनों ही परिवार के समक्ष विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है।

गुरूवार को पटवारी प्रकाश साहू अपने सहायक रोशन साहू के साथ मौका मुआयना पर पहुंचे। पटवारी ने बताया कि यह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है। मौका मुआयना के बाद शासन के नियमानुसार आरबीसी-6-4 के तहत मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पीड़ित मकान मालिक से आवेदन भराया जा रहा है।

इधर पीड़ित परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुआवजा दिलाने की गुहार लगाई है। मकान मालिक शंकर यादव ने बताया कि घर में कुल 6 सदस्य हैं। वे सभी कच्चा मकान में रहते हैं। रोजी-मजदूरी कर किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। मकान धराशायी होने से करीब 80 हजार रूपए का नुकसान हुआ है।

सविता नेताम हो गई थी घायल

21 अगस्त को सुभाषनगर वार्ड में दीवार गिरने से सविता नेताम पति मनोज कुमार कुमार घायल हो गई थी। उन्हें इलाज के लिए धमतरी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घायल सविता नेताम ने बताया कि वह कवेलू मरमत करने के लिए अपने घर के कवेलू में चढ़ी थी। तभी अचानक दीवार भरभराकर धराशायी हो गया। इस घटना में उसके मुंह, आंख समेत शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई थी।

Published on:

29 Aug 2025 04:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Heavy Rain: झमाझम बारिश से मराठा पारा में दो मकान धराशायी, कई वार्डों में भरा पानी

