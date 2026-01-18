18 जनवरी 2026,

रविवार

रायपुर

CG में जल्द बदलेंगेे कई जिलों के कलेक्टर! बड़े स्तर पर IAS अफसरों के फेरबदल के संकेत

IAS Transfer News: छत्तीसगढ़ में कभी भी बड़े स्तर पर आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी हो सकती है। वहीं कई जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 18, 2026

CG IAS officer transfer news

प्रतीकात्मक फोटो

IAS Transfer News: नए साल में राज्य सरकार में एक बार फिर बड़े स्तर पर फेरबदल की आहट तेज हो गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह आईएएस अफसरों का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना है। प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अफसरों में डॉ. प्रियंका शुक्ला के बाद जगदलपुर कलेक्टर एस. हरीश और बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी का नाम शामिल हैं। इन अफसरों की नई पोस्टिंग भी केन्द्र स्तर पर हो चुकी है।

IAS Transfer News: बदलेंगे कई जिलों के कलेक्टर

माना जा रहा है कि इन्हें जल्द रिलीव किया जाएगा। ऐसे में आईएएस अफसरों की एक तबादला सूची जारी होना तय है। इसमें कई जिलों के कलेक्टर में भी बदलाव हो सकता है। प्रशासनिक गलियारों में इस घटनाक्रम को बड़े फेरबदल की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर दो जिलों के कलेक्टरों के एक साथ रिलीव होने से जिला प्रशासन की कमान नए अधिकारियों को सौंपे जाने की तैयारी शुरू हो गई है।

हो सकती है नई जिम्मेदारियों की घोषणा

माना जा रहा है कि अफसरों के रिलीव होते ही राज्य सरकार मंत्रालय और जिला स्तर पर व्यापक प्रशासनिक बदलाव कर सकती है। कुछ और अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियों की घोषणा भी इसी क्रम में संभव है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंत्रालय से लेकर मैदानी प्रशासन तक नई पदस्थापनाओं को लेकर हलचल तेज रहने के संकेत हैं।

लगातार जा रहे प्रतिनियुक्ति पर

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लंबे समय से अमित अग्रवाल और निधि छिब्बर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। इसके अलावा करीब 17 आईएएस अफसर इन दिनों केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि बस्तर के कलेक्टर एस. हरीश को भारत सरकार ने केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में उप सचिव नियुक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईएएस अफसर दीपक सोनी को भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है।

Updated on:

18 Jan 2026 07:03 pm

Published on:

18 Jan 2026 07:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG में जल्द बदलेंगेे कई जिलों के कलेक्टर! बड़े स्तर पर IAS अफसरों के फेरबदल के संकेत

