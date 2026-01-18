CG में जल्द बदलेंगेे कई जिलों के कलेक्टर! बड़े स्तर पर IAS अफसरों के फेरबदल के संकेत

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लंबे समय से अमित अग्रवाल और निधि छिब्बर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। इसके अलावा करीब 17 आईएएस अफसर इन दिनों केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बता दें कि बस्तर के कलेक्टर एस. हरीश को भारत सरकार ने केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में उप सचिव नियुक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़ कैडर के 2011 बैच के आईएएस अफसर दीपक सोनी को भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है।