11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध, केंद्र पर साधा निशाना

MGNREGA Protest: नेता प्रतिपक्ष ताम्रध्वज साहू ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा के बहाने गरीब और मजदूरों के अधिकारों पर हमला कर रही है और उसकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 11, 2026

कांग्रेस ने प्रदेशभर में की पत्रकारवार्ता (photo source- Patrika)

कांग्रेस ने प्रदेशभर में की पत्रकारवार्ता (photo source- Patrika)

MGNREGA Protest: मनरेगा का नाम और योजना का स्वरूप बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने शनिवार से प्रदेशभर में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की। इसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारवार्ता लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। राजधानी में गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पत्रकारवार्ता लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने इस बदलाव को गरीब-मजदूरों के अधिकारों पर हमला करना बताया है।

MGNREGA Protest: ठेकेदारी व्यवस्था और मनमानी को देगी बढ़ावा

साहू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने का काम कर रही है। उनका आरोप है कि मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश न केवल राष्ट्रपिता का अपमान है, बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला है।

मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी, न्यूनतम मजदूरी और सम्मानजनक जीवन का आधार है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही तथाकथित वीबीजी राम जी योजना के माध्यम से मनरेगा की मूल भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नई योजना मनरेगा के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर, ठेकेदारी व्यवस्था और मनमानी को बढ़ावा देगी।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। योजना में किए गए सभी जनविरोधी बदलाव रद्द किए जाएं और ग्रामीण मजदूरों के काम व मजदूरी की पूरी गारंटी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान शहर अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन व ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।

आज सामूहिक उपवास करेंगे कांग्रेसी

MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत प्रदेशभर में कांग्रेस के कार्यकर्ता रविवार को सामूहिक उपवास करेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने बताया कि शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रस कमेटी द्वारा 11 जनवरी को घड़ी चौक स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति के पास सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 12:38 pm

Published on:

11 Jan 2026 12:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध, केंद्र पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CM साय का बड़ा ऐलान- अब मिलेगा 58% महंगाई भत्ता..

DA Hike: छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! CM साय का बड़ा ऐलान- अब मिलेगा 58% महंगाई भत्ता..(photo-patrika)
रायपुर

1000, 900 और 108 रुपए के भी होते हैं सिक्के, देखकर हैरत में पड़ गए लोग

Chhattisgarh news
रायपुर

बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने

कानून सबके लिए बराबर... स्वास्थ्य मंत्री का सख्त संदेश, बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी से BJP-कांग्रेस आमने-सामने(photo-patrika)
रायपुर

बड़ा खुलासा: जेनेरिक में भी मची लूट.. 72% छूट के बाद दवाएं महंगी, कीमत जान उड़ जाएंगे होश

CG News, cg hindi news
रायपुर

Bastar Census: बस्तर के विकास की नींव बनेगी जनगणना, 63 हजार कर्मियों की ड्यूटी तय, पूछेंगे 34 सवाल

बोर्ड के मूल्यांकन पर पड़ेगा असर (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.