MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध, केंद्र पर साधा निशाना

MGNREGA Protest: मनरेगा का नाम और योजना का स्वरूप बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने शनिवार से प्रदेशभर में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की। इसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारवार्ता लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। राजधानी में गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पत्रकारवार्ता लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने इस बदलाव को गरीब-मजदूरों के अधिकारों पर हमला करना बताया है।