MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत कांग्रेस का प्रदेशव्यापी विरोध, केंद्र पर साधा निशाना

कांग्रेस ने प्रदेशभर में की पत्रकारवार्ता (photo source- Patrika)
MGNREGA Protest: मनरेगा का नाम और योजना का स्वरूप बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने शनिवार से प्रदेशभर में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत की। इसके तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारवार्ता लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। राजधानी में गांधी मैदान स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पत्रकारवार्ता लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने इस बदलाव को गरीब-मजदूरों के अधिकारों पर हमला करना बताया है।
साहू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने का काम कर रही है। उनका आरोप है कि मनरेगा से महात्मा गांधी के नाम को हटाने की साजिश न केवल राष्ट्रपिता का अपमान है, बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला है।
मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की गारंटी, न्यूनतम मजदूरी और सम्मानजनक जीवन का आधार है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही तथाकथित वीबीजी राम जी योजना के माध्यम से मनरेगा की मूल भावना को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नई योजना मनरेगा के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर, ठेकेदारी व्यवस्था और मनमानी को बढ़ावा देगी।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। योजना में किए गए सभी जनविरोधी बदलाव रद्द किए जाएं और ग्रामीण मजदूरों के काम व मजदूरी की पूरी गारंटी सुनिश्चित की जाए। इस दौरान शहर अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन व ग्रामीण अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
MGNREGA Protest: मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत प्रदेशभर में कांग्रेस के कार्यकर्ता रविवार को सामूहिक उपवास करेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने बताया कि शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रस कमेटी द्वारा 11 जनवरी को घड़ी चौक स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति के पास सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
