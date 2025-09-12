CG News: एयरपोर्ट-नवा रायपुर पहुंचना होगा आसान, वीआईपी रोड बनेगा वन-वे

वीआईपी रोड के वनवे हो जाने से सडक़ हादसों में कमी आएगी। वर्तमान में बीच वाले रोड पर ही वाहनों का आना-जाना होता है। इससे सड़क हादसे होने की आशंका रहती है। वनवे करने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने गुरुवार को वीआईपी रोड का निरीक्षण किया। सर्विस लेन की जांच की। इसमें स्ट्रीट लाइट, रोटरी आदि में सुधार किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है।