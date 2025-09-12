CG News: एयरपोर्ट-नवा रायपुर पहुंचना होगा आसान, वीआईपी रोड बनेगा वन-वे

CG News: एयरपोर्ट की ओर जाना और सुविधाजनक होगा। वीआईपी रोड के बीच वाला हिस्सा वनवे होगा। इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट, माना, नवा रायपुर की ओर केवल जाने के लिए वाहन चालक कर सकेंगे। उधर से वापस आने के लिए चालक दोनों सर्विस लेन का इस्तेमाल करेंगे। यह व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है।
वीआईपी रोड के वनवे हो जाने से सडक़ हादसों में कमी आएगी। वर्तमान में बीच वाले रोड पर ही वाहनों का आना-जाना होता है। इससे सड़क हादसे होने की आशंका रहती है। वनवे करने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने गुरुवार को वीआईपी रोड का निरीक्षण किया। सर्विस लेन की जांच की। इसमें स्ट्रीट लाइट, रोटरी आदि में सुधार किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है।
एयरपोर्ट रोड होने के कारण वीआईपी रोड में पहले से वाहनों का आना-जाना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। सडक़ के दोनों तरफ होटल, रेस्टोरेंट के अलावा आवासीय कॉलोनियां भी विकसित हो चुकी हैं। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वीआईपी मूवमेंट भी इसी मार्ग में ज्यादा होते हैं।
CG News: वर्तमान में वीआईपी रोड में मेन रोड के अलावा दो सर्विस लेन हैं। मेन रोड में ही शहर से एयरपोर्ट की ओर और एयरपोर्ट से शहर की ओर आना-जाना होता है। इस रोड पर सुबह से देर रात अधिकांश वाहन चालक तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। इस साल 50 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। अधिकांश घटनाएं देर रात की हैं।
डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। जल्द ही वीआईपी रोड के बीच वाले सडक़ को वनवे किया जाएगा। इससे यातायात में सहूलियत होगी। शहर से एयरपोर्ट जाने वाले इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। एयरपोर्ट से आने वाले सर्विस लेन में चलेंगे।