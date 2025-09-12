Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: एयरपोर्ट-नवा रायपुर पहुंचना होगा आसान, वीआईपी रोड बनेगा वन-वे

CG News: एयरपोर्ट, नवा रायपुर और माना की ओर केवल जाने के लिए इस्तेमाल होगा। वर्तमान में वीआईपी रोड में मेन रोड के अलावा दो सर्विस लेन हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 12, 2025

वीआईपी रोड पर बनेगा वन-वे (Photo source- Patrika)
वीआईपी रोड पर बनेगा वन-वे (Photo source- Patrika)

CG News: एयरपोर्ट की ओर जाना और सुविधाजनक होगा। वीआईपी रोड के बीच वाला हिस्सा वनवे होगा। इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट, माना, नवा रायपुर की ओर केवल जाने के लिए वाहन चालक कर सकेंगे। उधर से वापस आने के लिए चालक दोनों सर्विस लेन का इस्तेमाल करेंगे। यह व्यवस्था जल्द शुरू की जाएगी। इसकी तैयारी चल रही है।

वीआईपी रोड के वनवे हो जाने से सडक़ हादसों में कमी आएगी। वर्तमान में बीच वाले रोड पर ही वाहनों का आना-जाना होता है। इससे सड़क हादसे होने की आशंका रहती है। वनवे करने के लिए नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी की टीम ने गुरुवार को वीआईपी रोड का निरीक्षण किया। सर्विस लेन की जांच की। इसमें स्ट्रीट लाइट, रोटरी आदि में सुधार किया जाएगा। इसकी तैयारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Jagdalpur airport: देशभर से जुड़ा जगदलपुर एयरपोर्ट, 3 लाख यात्रियों ने भरी उड़ान, प्रदेश की तरक्की का प्रतीक
जगदलपुर
देशभर से कनेक्ट जगदलपुर एयरपोर्ट (Photo source- Patrika)

CG News: ट्रैफिक का दबाव बढ़ा

एयरपोर्ट रोड होने के कारण वीआईपी रोड में पहले से वाहनों का आना-जाना है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। सडक़ के दोनों तरफ होटल, रेस्टोरेंट के अलावा आवासीय कॉलोनियां भी विकसित हो चुकी हैं। इससे इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। वीआईपी मूवमेंट भी इसी मार्ग में ज्यादा होते हैं।

एक रोड पर हो रहा आना-जाना

CG News: वर्तमान में वीआईपी रोड में मेन रोड के अलावा दो सर्विस लेन हैं। मेन रोड में ही शहर से एयरपोर्ट की ओर और एयरपोर्ट से शहर की ओर आना-जाना होता है। इस रोड पर सुबह से देर रात अधिकांश वाहन चालक तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। इस साल 50 से ज्यादा सड़क हादसे हो चुके हैं। अधिकांश घटनाएं देर रात की हैं।

डॉक्टर लाल उमेद सिंह, एसएसपी, रायपुर: सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है। जल्द ही वीआईपी रोड के बीच वाले सडक़ को वनवे किया जाएगा। इससे यातायात में सहूलियत होगी। शहर से एयरपोर्ट जाने वाले इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। एयरपोर्ट से आने वाले सर्विस लेन में चलेंगे।

ये भी पढ़ें

CG News: विदेश दौरे से लौटे CM साय का एयरपोर्ट पर फूल-मालाओं से स्वागत, समर्थकों में जश्न का माहौल
रायपुर
कर्मा-पंथी नृत्यों से सराबोर रहा एयरपोर्ट परिसर (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 08:52 am

Published on:

12 Sept 2025 08:50 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: एयरपोर्ट-नवा रायपुर पहुंचना होगा आसान, वीआईपी रोड बनेगा वन-वे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.