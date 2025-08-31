Patrika LogoSwitch to English

बालोद

CG Road Accident: एक साथ उठी पिता-पुत्री की अर्थी, सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, मातम में डूबा पूरा गांव

Road Accident: बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी।

Khyati Parihar

Aug 31, 2025

CG Road Accident: बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बेटी व पिता की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची नैना नेताम व मोटरसाइकिल चालक पिता सुरेश नेताम उम्र 40 साल की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई है में जुट गई है।

घटना के बाद घटना स्थल में लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई। बेटी व पिता की मौत के बाद नैना की मां व परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। एक जनवरी से अब तक 399 सड़क दुर्घटना हो चुकी हैं और 158 लोगों की जान चली गई। वहीं 367 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं।

शनिवार को बेटी नैना व उनके पिता सुरेश के शव का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौप दिया गया। गृह ग्राम कोंडे के मुक्तिधाम में बाप-बेटी का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। गांव में जब एक साथ पिता व बेटी की अर्थी निकाली गई तो पूरा गांव रो पड़ा।

तेज रफ्तार वाहन चलाना बन रहा है मौत का कारण

सड़क दुर्घटनाओं में जितने भी हादसे में मौतें हुई हैं। वह तेज रफ्तार वाहन चलाने के कारण हुई हैं। शुक्रवार शाम हुई दुर्घटना में भी ट्रक काफी तेज रफ्तार में थी। तेज रफ्तार वाहन से मोटर साइकिल की टक्कर हुई तो मोटरसाइकिल के दो टुकड़े हो गए।

यातायात नियम के तहत चलाएं वाहन

जिला यातायत प्रभारी नवीन बोरकर ने बताया कि अधिकतर सड़क दुर्घटना तेज रफ्तार व शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण हो रही है। लगातार लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही यातायात नियमों के तहत वाहन चलाने निर्देश भी दिया जा रहा है।

Updated on:

31 Aug 2025 12:36 pm

Published on:

31 Aug 2025 12:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / CG Road Accident: एक साथ उठी पिता-पुत्री की अर्थी, सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, मातम में डूबा पूरा गांव

