CG Road Accident: एक साथ उठी पिता-पुत्री की अर्थी, सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, मातम में डूबा पूरा गांव

CG Road Accident: बालोद जिले में सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम अछोली के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बेटी व पिता की मौत हो गई, जिसमें 10 साल की मासूम बच्ची नैना नेताम व मोटरसाइकिल चालक पिता सुरेश नेताम उम्र 40 साल की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद से ट्रक चालक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई है में जुट गई है।