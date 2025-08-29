Invite to accident: बलरामपुर जिले में सडक़ पर खतरनाक गड्ढा दे रहा बड़े हादसे को निमंत्रण, जिम्मेदार एक महीने से मौन

रामानुजगंज. बलरामुपर जिले के लुरगी रामचंद्रपुर-सनावल मुख्य मार्ग में ग्राम चिनिया में सडक़ के बीचो-बीच एक माह से खतरनाक गड्ढा हो गया है, जो हर एक पल एक बड़े दुर्घटना को आमंत्रित (Invite to accident) कर रहा है। यदि तत्काल इस गड्ढे को भरवाने में लोक निर्माण विभाग रुचि नहीं लेता है तो बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। सबसे अधिक इस गड्ढे से खतरा रात के समय है। सडक़ पर यह स्थिति करीब 1 माह से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं।