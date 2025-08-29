Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Invite to accident: बलरामपुर जिले में सडक़ पर खतरनाक गड्ढा दे रहा बड़े हादसे को निमंत्रण, जिम्मेदार एक महीने से मौन

Invite to accident: हर पल बड़े हादसे को न्योता दे रहा गड्ढा, वाहन चालकों के लिए रात के समय बना हुआ है अधिक खतरा

बलरामपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 29, 2025

Invite to accident
Big pit on Lurgi Ramchandrapur-Sanaval road (Photo- Patrika)

रामानुजगंज. बलरामुपर जिले के लुरगी रामचंद्रपुर-सनावल मुख्य मार्ग में ग्राम चिनिया में सडक़ के बीचो-बीच एक माह से खतरनाक गड्ढा हो गया है, जो हर एक पल एक बड़े दुर्घटना को आमंत्रित (Invite to accident) कर रहा है। यदि तत्काल इस गड्ढे को भरवाने में लोक निर्माण विभाग रुचि नहीं लेता है तो बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। सबसे अधिक इस गड्ढे से खतरा रात के समय है। सडक़ पर यह स्थिति करीब 1 माह से बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार आंख मूंदे हुए हैं।

लुरगी रामचंद्रपुर-सनावल मुख्य मार्ग का निर्माण करीब 10 वर्ष पहले केंद्र सरकार के एएलडब्ल्यूई योजना के अंतर्गत 48 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। इसके बाद कुछ वर्षों से सडक़ की स्थिति जर्जर होने लगी तो विभाग द्वारा मरम्मत कार्य कराया गया। वहीं कई स्थानों पर सडक़ की स्थिति (Invite to accident) अभी भी खराब है।

बीते एक माह से सडक़ के बीचों-बीच गड्ढा हो गया है। इसकी चपेट में आने से कई दुर्घटनाएं हो चुकीं है। वहीं हर पल दुर्घटना (Accident) की संभावना बनी रह रही है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग को गड्ढे को तत्काल भरवाए जाने की आवश्यकता है। विभाग की एक दिन की देरी घातक (Invite to accident) सिद्ध हो सकती है।

Invite to accident: सूचना के बाद भी मरम्मत नहीं

ग्राम चिनिया की सरपंच कलावती सिंह ने कहा कि एक माह से गड्ढा हो गया है। लोक निर्माण विभाग को सूचना दी गई है, लेकिन इसके बाद भी गड्ढा नहीं भरा गया है। उन्होंने कहा कि गड्ढे से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आना.जाना करते हैं।

सनावल रामचंद्रपुर क्षेत्र के लोगों के लिए यही मुख्य मार्ग है जिससे वह रामानुजगंज आते हैं। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से तत्काल गड्ढे को भरवाने (Invite to accident) की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि इस मार्ग से बड़ी संख्या में लोग आना-जाना करते हैं, उनके लिए यह गड्ढा जानलेवा साबित हो सकता है।

Big pit on Lurgi Ramchandrapur-Sanaval road (Photo- Patrika)

नहीं लगाया गया है सुरक्षा संकेतक

सडक़ के बीचों-बीच गड्ढा (Invite to accident) होने के बावजूद भी लोक निर्माण विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। गड्ढा को लेकर मौके पर सुरक्षा संकेतक नहीं लगाया गया है, जो वाहनों से आने-जाने वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस गड्ढे में गिरकर कभी भी वाहन चालक हादसे का शिकार हो सकते हैं, फिर भी विभाग बेपरवाह बना हुआ है।

Published on:

29 Aug 2025 04:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Invite to accident: बलरामपुर जिले में सडक़ पर खतरनाक गड्ढा दे रहा बड़े हादसे को निमंत्रण, जिम्मेदार एक महीने से मौन

