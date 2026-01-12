Paddy procurement: ऑनलाइन टोकन बंद, आक्रोशित किसान पहुंचे SDM दफ्तर, कहा- कल से करेंगे चक्काजाम

कुसमी। धान खरीदी (Paddy procurement) अव्यवस्था से नाराज कुसमी और देवरी उपार्जन केंद्रों के बड़ी संख्या में किसान सोमवार को एसडीएम कार्यालय कुसमी पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन टोकन नहीं कट रहा है और प्रति एकड़ धान की खरीदी सीमा कम कर दी गई है जिससे हजारों क्विंटल धान घरों और मंडियों में फंसा हुआ है। कुसमी, सामरी और देवरी क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन के समक्ष स्पष्ट कहा कि यदि तत्काल टोकन लिमिट नहीं बढ़ाई गई और खरीदी सुचारू नहीं हुई तो वे सडक़ों पर उतरने को मजबूर होंगे।