12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Paddy procurement: ऑनलाइन टोकन बंद, आक्रोशित किसान पहुंचे SDM दफ्तर, कहा- कल से करेंगे चक्काजाम

Paddy procurement: किसानों को ऑनलाइन टोकन मिलना बंद होने तथा प्रति एकड़ लिमिट कम होने से किसान आक्रोशित, खरीदी केंद्रों से धान लेकर लौट रहे किसान

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 12, 2026

Paddy procurement

Farmers reached in SDM office (Photo- Patrika)

कुसमी। धान खरीदी (Paddy procurement) अव्यवस्था से नाराज कुसमी और देवरी उपार्जन केंद्रों के बड़ी संख्या में किसान सोमवार को एसडीएम कार्यालय कुसमी पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन टोकन नहीं कट रहा है और प्रति एकड़ धान की खरीदी सीमा कम कर दी गई है जिससे हजारों क्विंटल धान घरों और मंडियों में फंसा हुआ है। कुसमी, सामरी और देवरी क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन के समक्ष स्पष्ट कहा कि यदि तत्काल टोकन लिमिट नहीं बढ़ाई गई और खरीदी सुचारू नहीं हुई तो वे सडक़ों पर उतरने को मजबूर होंगे।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुसमी एसडीएम करुण डहरिया एवं तहसीलदार रॉकी एक्का स्वयं किसानों के बीच पहुंचे और समस्याएं सुनीं। एसडीएम करुण डहरिया ने किसानों (Paddy procurement) को बताया कि धान खरीदी और टोकन की यह समस्या पूरे प्रदेश में है। कुसमी स्तर से प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर को भेज दिया गया है और बलरामपुर कलेक्टर द्वारा इसे राज्य शासन को अग्रेषित किया गया है।

सरकार के स्तर पर जल्द समाधान की उम्मीद है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धैर्य रखें जिन किसानों अभी तक एक बार भी धान नहीं बेची है, उनका सरकार धान (Paddy procurement) जरूर खरीदेगी। खरीदी का समय जैसे ही आगे बढ़ेगा टोकन कटना शुरू हो जाएगा, बार-बार तहसील या एसडीएम कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

साथ ही कहा कि क्षेत्र में यदि कोई बाहर का बिचौलिया समिति में अपना धान (Paddy procurement) खपाने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना हमें दे उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम की समझाइश के बाद किसान अपने गांव लौट गए, लेकिन असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।

आर्थिक संकट का करना पड़ रहा सामना

दरअसल खरीदी प्रभावित होने से किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। धान खेतों और घरों में पड़ा है, जबकि भुगतान अटका हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि कुछ किसान (Paddy procurement) बार बार समिति में धान बेच रहे है, उनका आसानी से टोकन कट जा रहा है लेकिन अनेक किसान टोकन कटने का इंतजार करते करते थक चुके हैं। यही कारण है कि वे आक्रोशित हैं।

Paddy procurement: कल से शिव चौक कुसमी में प्रदर्शन

प्रशासन को देने किसानों द्वारा लिखित तैयार आवेदन में कुसमी, सामरी और देवरी समिति के किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि धान के ऑनलाइन टोकन (Paddy procurement) की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो 13 जनवरी से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिव चौक कुसमी में धरना प्रदर्शन और चक्काजाम किया जाएगा। इसकी सूचना एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी कुसमी, सामरी और कोरंधा को भी दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

Murder case: युवक की चाकू घोंपकर की थी हत्या, युवती समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार, पीछा करते पहुंचा था मृतक
अंबिकापुर
Murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 08:56 pm

Published on:

12 Jan 2026 08:55 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Paddy procurement: ऑनलाइन टोकन बंद, आक्रोशित किसान पहुंचे SDM दफ्तर, कहा- कल से करेंगे चक्काजाम

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

MLA reprimanded to teachers: छात्र की मौत के बाद भी नहीं जागा शिक्षा विभाग, भडक़ीं विधायक, शिक्षकों को लगाई फटकार

MLA reprimanded to Teachers
बलरामपुर

Student died case: 6वीं के छात्र की मौत मामले में महिला प्रधानपाठक निलंबित, 3 शिक्षकों को नोटिस जारी, निर्माण एजेंसी पर एफआईआर

Student died case
बलरामपुर

छज्जा गिरने से मासूम की मौत, प्रधान पाठक निलंबित...

छज्जा गिरने से मासूम की मौत, प्रधान पाठक निलंबित...(photo-patrika)
बलरामपुर

Minor girl raped: घर छोडऩे की बात कह किशोरी को साथ ले गया युवक, रास्ते में बिगड़ गई नीयत, फिर लूट ली आबरू

Minor girl raped
बलरामपुर

Big incident: निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन का गिरा छज्जा, 6वीं के छात्र की दबकर मौत, खेलते समय हादसा

Big incident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.