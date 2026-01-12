Paddy procurement: ऑनलाइन टोकन बंद, आक्रोशित किसान पहुंचे SDM दफ्तर, कहा- कल से करेंगे चक्काजाम

Farmers reached in SDM office (Photo- Patrika)
कुसमी। धान खरीदी (Paddy procurement) अव्यवस्था से नाराज कुसमी और देवरी उपार्जन केंद्रों के बड़ी संख्या में किसान सोमवार को एसडीएम कार्यालय कुसमी पहुंच गए। किसानों का आरोप है कि ऑनलाइन टोकन नहीं कट रहा है और प्रति एकड़ धान की खरीदी सीमा कम कर दी गई है जिससे हजारों क्विंटल धान घरों और मंडियों में फंसा हुआ है। कुसमी, सामरी और देवरी क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन के समक्ष स्पष्ट कहा कि यदि तत्काल टोकन लिमिट नहीं बढ़ाई गई और खरीदी सुचारू नहीं हुई तो वे सडक़ों पर उतरने को मजबूर होंगे।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुसमी एसडीएम करुण डहरिया एवं तहसीलदार रॉकी एक्का स्वयं किसानों के बीच पहुंचे और समस्याएं सुनीं। एसडीएम करुण डहरिया ने किसानों (Paddy procurement) को बताया कि धान खरीदी और टोकन की यह समस्या पूरे प्रदेश में है। कुसमी स्तर से प्रस्ताव बनाकर कलेक्टर को भेज दिया गया है और बलरामपुर कलेक्टर द्वारा इसे राज्य शासन को अग्रेषित किया गया है।
सरकार के स्तर पर जल्द समाधान की उम्मीद है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे धैर्य रखें जिन किसानों अभी तक एक बार भी धान नहीं बेची है, उनका सरकार धान (Paddy procurement) जरूर खरीदेगी। खरीदी का समय जैसे ही आगे बढ़ेगा टोकन कटना शुरू हो जाएगा, बार-बार तहसील या एसडीएम कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
साथ ही कहा कि क्षेत्र में यदि कोई बाहर का बिचौलिया समिति में अपना धान (Paddy procurement) खपाने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना हमें दे उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम की समझाइश के बाद किसान अपने गांव लौट गए, लेकिन असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ।
दरअसल खरीदी प्रभावित होने से किसानों को आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। धान खेतों और घरों में पड़ा है, जबकि भुगतान अटका हुआ है। वहीं किसानों का कहना है कि कुछ किसान (Paddy procurement) बार बार समिति में धान बेच रहे है, उनका आसानी से टोकन कट जा रहा है लेकिन अनेक किसान टोकन कटने का इंतजार करते करते थक चुके हैं। यही कारण है कि वे आक्रोशित हैं।
प्रशासन को देने किसानों द्वारा लिखित तैयार आवेदन में कुसमी, सामरी और देवरी समिति के किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि धान के ऑनलाइन टोकन (Paddy procurement) की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो 13 जनवरी से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शिव चौक कुसमी में धरना प्रदर्शन और चक्काजाम किया जाएगा। इसकी सूचना एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी कुसमी, सामरी और कोरंधा को भी दी जाएगी।
