Road accident: बढ़ते सडक़ हादसों को लेकर पुलिस कप्तान ने बनाई ये रणनीति, जुर्माना और सजा दोनों का है प्रावधान

अंबिकापुर. जिले में बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं (Road accident) और जन-धन की क्षति को देखते हुए सरगुजा के पुलिस कप्तान राजेश कुमार अग्रवाल ने रणनीति बनाई है। उनके प्रस्ताव पर प्रशासन ने आवारा पशुओं को सडक़ों पर छोडऩे पर सख्त प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत लगाया गया है। यदि कोई पशुपालक अपने मवेशियों को सडक़ों ंपर छोड़ता है तो उसके खिलाफ जुर्माना व सजा दोनों का प्रावधान है।