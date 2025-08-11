छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द, अब 55 से घटकर रह गए 46 दल

Chhattisgarh News: चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों पर गाज गिरी है। निर्वाचन आयोग ने 9 राजनीतिक दलों का रजिट्रेशन रद्द कर दिया है। निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों ने बताया कि यह कदम जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संख्या अब तक 55 थीं, जो अब घटकर 46 हो गई है।