CG National Awards: छत्तीसगढ़ को मिले तीन अवार्ड, राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित

राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि रायपुर जिला प्रशासन ने स्थानीय निकाय और जनसमुदाय के संयुक्त भागीदारी से हासिल करने का जिक्र किया है। जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप दिया। निगमों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए रायपुर नगर निगम ने 33 हजार 82 कार्य पूर्ण किए। रायपुर जिले में 36 हजार 282 कार्य पूर्ण किए एवं छत्तीसगढ़ ने 4,05,563 कार्य किए। इसमें मुख्य रूप से रेनवाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्ज पिट्स, अमृत सरोवर, टॉप डैम और परकोलेशन टैंक का निर्माण शामिल है।