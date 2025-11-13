Patrika LogoSwitch to English

छत्तीसगढ़ में ऑटो सेक्टर का उछाल! एक साल में 50% की रिकॉर्ड ग्रोथ, 3600 करोड़ के सवा लाख वाहन उतरे सड़कों पर

CG News: रायपुर प्रदेश में दिवाली त्योहार के दौरान अक्टूबर में पहली बार रेकॉर्ड 3600 करोड़ रुपए के 1 लाख 29723 वाहनों की बिक्री हुई।

Shradha Jaiswal

Nov 13, 2025

छत्तीसगढ़ में ऑटो सेक्टर का उछाल! एक साल में 50% की रिकॉर्ड ग्रोथ, 3600 करोड़ के सवा लाख वाहन उतरे सड़कों पर(photo-patrika)_

CG News: राकेश टेंभुरकर। छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश में दिवाली त्योहार के दौरान अक्टूबर में पहली बार रेकॉर्ड 3600 करोड़ रुपए के 1 लाख 29723 वाहनों की बिक्री हुई। इसमें सबसे ज्यादा 1 लाख 10370 दोपहिया वाहन शामिल हैं। जबकि इसी अवधि में अक्टूबर 2024 के दौरान 86542 वाहनों की बिक्री हुई थी। लेकिन, इस साल ऑटोमोबाइल सेक्टर में अब का सबसे बढ़ा उछाल आया है। इसमें 49.90 फीसदी की ग्रोथ हु्आ है।

CG News: जीएसटी से बाजार में बूम

दोपहिया से लेकर तीनपहिया और मालवाहक शामिल हैं। वहीं, रायपुर में 17684 दोपहिया बिके। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। ऑटोमोबाइल डीलरों का कहना है कि जीएसटी में छूट के चलते बाजार में बूम दिखा। हालात यह थे कि खरीदारों को ऑनडिमांड कार और अन्य वाहनों की डिलिवरी तक नहीं कर पाए। दिवाली के बाद उन्हें वाहन डिलिवर किए जा रहे हैं।

राडा के उपाध्यक्ष रविन्द्र भसीन ने बताया कि रायपुर जिले में अक्टूबर 2025 के दौरान 22059 वाहनों की बिक्री हुई। जबकि इसी अवधि में पिछले साल 19244 वाहन बिके थे। इसमे सबसे ज्यादा 17684 दोपहिया वाहन शामिल हैं। वहीं, पिछले साल इसी अवधि में 13415 दोपहिया बिके थे। इसमें 4269 दोपहिया का इजाफा हुआ है।

रेकॉड बिक्री

फाडा अध्यक्ष विवेक गर्ग ने बताया कि दिवाली के दौरान जीएसटी छूट के साथ आर्कषक गिफ्ट, स्क्रैच कॉर्ड और तुरंत फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराए जाने से वाहनों की रेकॉर्ड बिक्री हुई है। अक्टूबर में छत्तीसगढ़ में दोपहिया बिक्री ग्रोथ 68.72 प्रतिशत और अन्य सभी वाहनों की बिक्री ग्रोथ 49.90 प्रतिशत रही।

वाहन 2025 2024 ग्रोथ

दोपहिया 110370 65416

तीनपहिया 1976 1560

मालवाहक 3378 3352

कार 10778 12531

ट्रैक्टर 2997 3203

पिछले साल की तुलना में 17.33त्न का इजाफा

फाडा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया के अनुसार 22 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के दौरान 42 दिनों में 1 लाख 67722 वाहनों की बिक्री हुई है। जबकि इसी अवधि में पिछले साल 1 लाख 42947 वाहन बिके थे। इसमें 17.33 फीसदी का इजाफा हुआ है। लोगों ने अपनी पसंद के अनुसार वाहनों की खरीदी की। टारगेट से ज्यादा डिमांड आने और लॉजिस्टिक प्राब्लम के चलते कार की डिलिवरी समय पर नहीं हो पाई।

Published on:

13 Nov 2025 08:36 am

छत्तीसगढ़ में ऑटो सेक्टर का उछाल! एक साल में 50% की रिकॉर्ड ग्रोथ, 3600 करोड़ के सवा लाख वाहन उतरे सड़कों पर

