छत्तीसगढ़ में ऑटो सेक्टर का उछाल! एक साल में 50% की रिकॉर्ड ग्रोथ, 3600 करोड़ के सवा लाख वाहन उतरे सड़कों पर

फाडा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया के अनुसार 22 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के दौरान 42 दिनों में 1 लाख 67722 वाहनों की बिक्री हुई है। जबकि इसी अवधि में पिछले साल 1 लाख 42947 वाहन बिके थे। इसमें 17.33 फीसदी का इजाफा हुआ है। लोगों ने अपनी पसंद के अनुसार वाहनों की खरीदी की। टारगेट से ज्यादा डिमांड आने और लॉजिस्टिक प्राब्लम के चलते कार की डिलिवरी समय पर नहीं हो पाई।