27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में रोजगार का महाकुंभ! 29 जनवरी से 15 हजार नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला, पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री

CG Job Fair: रायपुर में 29 जनवरी से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 हजार से अधिक रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती का मौका मिलेगा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 27, 2026

छत्तीसगढ़ में रोजगार का महाकुंभ! 29 जनवरी से 15 हजार नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला, पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में रोजगार का महाकुंभ! 29 जनवरी से 15 हजार नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला, पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री(photo-patrika)

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी रायपुर में 29 जनवरी से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 हजार से अधिक रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार किसी रोजगार मेले में प्रतियोगी परीक्षा की तर्ज पर एडमिट कार्ड के जरिए प्रवेश दिया जाएगा।

अब तक रोजगार मेलों में अव्यवस्था और भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार पूरा आयोजन डिजिटल, व्यवस्थित और पारदर्शी होगा। केवल वही अभ्यर्थी मेले में शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है।

CG Job Fair: एडमिट कार्ड से मिलेगी एंट्री

रोजगार विभाग के अनुसार, सभी पंजीकृत आवेदकों को प्रवेश पत्र (Admit Card) जारी किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी जब ई-रोजगार पोर्टल या एप पर अपनी योग्यता और पसंदीदा कंपनी का चयन करेंगे, तो उन्हें यह जानकारी मिल जाएगी कि इंटरव्यू किस दिन, किस समय और किस कक्ष में होगा। इससे युवाओं को भटकना नहीं पड़ेगा और चयन प्रक्रिया तेज होगी।

56 हजार से ज्यादा युवाओं ने कराया पंजीकरण

इस रोजगार महाकुंभ को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 20 जनवरी तक कुल 56,608 युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो बिलासपुर सबसे आगे रहा, जहां से 5,211 आवेदन प्राप्त हुए। इसके बाद दुर्ग जिले से 4,142 और राजधानी रायपुर से 4,092 युवाओं ने रोजगार मेले में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है।

45 से अधिक कंपनियां करेंगी भर्ती

रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की 45 से ज्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां हिस्सा लेंगी, जो मौके पर ही अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर चयन करेंगी। रोजगार विभाग ने साफ कर दिया है कि बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए अभ्यर्थियों को पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

तीन दिन, जिलावार आयोजन

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शासन ने जिलावार तारीखें तय की हैं। यह मेला शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय (GEC), सेजबहार में सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आयोजित होगा।

29 जनवरी:
रायपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, धमतरी, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, गरियाबंद, कोरिया, एमसीबी और सक्ती।

30 जनवरी:
दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर, जांजगीर-चांपा, मुंगेली और सारंगढ़-बिलाईगढ़।

31 जनवरी:
बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव और नारायणपुर।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 01:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में रोजगार का महाकुंभ! 29 जनवरी से 15 हजार नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला, पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

अंधेरे से उजाले की ओर… नियद नेल्लानार योजना से 14 ग्रामीणों के जीवन में लौटी रोशनी, चेहरों पर मुस्कान

नियद नेल्लानार गांवों के 14 ग्रामीणों के जीवन में आई रोशनी (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

नेचर लवर्स के लिए जन्नत बना छत्तीसगढ़, गंगरेल से चित्रकोट तक घूमने की 7 बेस्ट जगहें, जानें कैसे पहुंचें और कहां ठहरें?

नेचर लवर्स के लिए जन्नत बना छत्तीसगढ़ (photo source- Patrika)
रायपुर

Bank Strike: आज रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद, सरकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह ठप

रायपुर समेत देशभर में बैंक बंद (photo source- Patrika)
रायपुर

भूपेश बघेल ने सेक्स CD कांड पर सेशन कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, कहा- हाई कोर्ट में करेंगे अपील

सेक्स सीडी कांड (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! ठंड फिर बढ़ाएगी असर...

छत्तीसगढ़ में कल हो सकती है बारिश! मौसम करवट लेने को तैयार, ठंड फिर बढ़ाएगी असर...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.