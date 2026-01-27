छत्तीसगढ़ में रोजगार का महाकुंभ! 29 जनवरी से 15 हजार नौकरियों के लिए राज्य स्तरीय मेला, पहली बार एडमिट कार्ड से एंट्री

CG Job Fair: छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी रायपुर में 29 जनवरी से तीन दिवसीय राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 हजार से अधिक रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि प्रदेश में पहली बार किसी रोजगार मेले में प्रतियोगी परीक्षा की तर्ज पर एडमिट कार्ड के जरिए प्रवेश दिया जाएगा।