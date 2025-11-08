CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक बुलाई, 14 नवंबर को होगी कई बड़े मुद्दों पर चर्चा

सरकार ने इस बार धान बेचने वाले किसानों को तीन दिन में भुगतान का फैसला किया है। साथ ही दिसंबर में विधानसभा के शीत सत्र की अवधि और तिथियां तय हो सकती हैं। वहीं जनजातिय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।