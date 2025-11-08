Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक बुलाई, 14 नवंबर को होगी कई बड़े मुद्दों पर चर्चा

CG Cabinet: कैबिनेट से मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक भेजने कहा है। इस बैठक में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी की तैयारी की अंतिम समीक्षा भी होगी।कैबिनेट से मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक भेजने कहा है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Nov 08, 2025

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक बुलाई, 14 नवंबर को होगी कई बड़े मुद्दों पर चर्चा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट (Photo Patrika)

CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 14 नवंबर को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक मंत्रालय में 11.30 बजे से होगी।

इसकी सूचना जारी कर मुख्य सचिव विकास शील ने सभी एसीएस प्रमुख सचिव, सचिवों से कैबिनेट से मंजूरी के लिए आवश्यक प्रस्ताव 11 नवंबर तक भेजने कहा है। इस बैठक में 15 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीदी की तैयारी की अंतिम समीक्षा भी होगी।

सरकार ने इस बार धान बेचने वाले किसानों को तीन दिन में भुगतान का फैसला किया है। साथ ही दिसंबर में विधानसभा के शीत सत्र की अवधि और तिथियां तय हो सकती हैं। वहीं जनजातिय गौरव दिवस समारोह में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।

Updated on:

08 Nov 2025 05:05 pm

Published on:

08 Nov 2025 05:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Cabinet: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट बैठक बुलाई, 14 नवंबर को होगी कई बड़े मुद्दों पर चर्चा

