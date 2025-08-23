CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीप स्पेस – टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का किया अवलोकन,जापान की जेट्रो कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीप स्पेस - टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 22 अगस्त को टोक्यो प्रवास की शुरुआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कूटनीति के संगम के साथ की। मुख्यमंत्री ने यहां बैठकों का दौर शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में डिजिटल इको सिस्टम विकसित करने को लेकर चर्चा की।
मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एनटीटी लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायो इतो से मुलाकात की। एनटीटी विश्व की शीर्ष आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल समाधान कंपनियों में से एक है, जिसकी वार्षिक आय 90 अरब अमेरिकी डॉलर है और जो 50 से अधिक देशों में कार्यरत है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ में तकनीक आधारित निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जापान की जेट्रो कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। X पोस्ट में CM विष्णुदेव साय ने बताया, टोक्यो में,@JETRO_InvestJPके नाकाजो काज़ुया, एंडो युजी और हारा हारुनोबू के साथ बैठक हुई।
हमने आईटी, टेक्सटाइल्स, एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। इस अवसर पर जेट्रो को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया।