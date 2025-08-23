CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीप स्पेस – टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का किया अवलोकन,जापान की जेट्रो कंपनी को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डीप स्पेस - टू द मून एंड बियॉन्ड प्रदर्शनी का अवलोकन किया। ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 22 अगस्त को टोक्यो प्रवास की शुरुआत आध्यात्मिकता, तकनीक और व्यापार कूटनीति के संगम के साथ की। मुख्यमंत्री ने यहां बैठकों का दौर शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में डिजिटल इको सिस्टम विकसित करने को लेकर चर्चा की।