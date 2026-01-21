CG Film City: नवा रायपुर में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे भूमिपूजन

अधिकारियों का कहना है कि यह फिल्म सिटी बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को आकर्षित करेगी। भूमिपूजन के लिए निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम इसकी देखरेख करेगा और निर्माण 2-3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता-निर्देशक सतीश जैन ने कहा कि यह फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए वरदान साबित होगी।