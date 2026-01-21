21 जनवरी 2026,

बुधवार

रायपुर

CG Film City: नवा रायपुर में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे भूमिपूजन

CG Film City: नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जनवरी को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमिपूजन करेंगे जो राज्य के फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। राज्य सरकार की इस पहल से स्थानीय कलाकारों और युवाओं [&hellip;]

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 21, 2026

CG Film City: नवा रायपुर में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे भूमिपूजन

CG Film City: नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 21 जनवरी को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमिपूजन करेंगे जो राज्य के फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगा। इसमें आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

राज्य सरकार की इस पहल से स्थानीय कलाकारों और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। लगभग 100 एकड़ में फैली इस परियोजना में हाई-टेक स्टूडियो, आउटडोर शूटिंग लोकेशन, पोस्ट-प्रोडक्शन यूनिट, ऑडिटोरियम, होटल और ट्रेनिंग सेंटर शामिल होंगे।

अधिकारियों का कहना है कि यह फिल्म सिटी बॉलीवुड, रीजनल सिनेमा और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स को आकर्षित करेगी। भूमिपूजन के लिए निर्माण कार्य पहले से ही शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम इसकी देखरेख करेगा और निर्माण 2-3 वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता-निर्देशक सतीश जैन ने कहा कि यह फिल्म सिटी छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए वरदान साबित होगी।

Published on:

21 Jan 2026 12:03 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Film City: नवा रायपुर में बनेगी चित्रोत्पला फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करेंगे भूमिपूजन

