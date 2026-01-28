बारामती विमान दुर्घटना: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर CM साय ने जताया शोक

Baramati Plane Crash: अजित पवार का पूरा जीवन किसानों की भलाई, जनता की सेवा और देश के विकास के लिए समर्पित था। उनका अचानक चले जाना न केवल उनके परिवार और समर्थकों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल के लिए भी एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने पवित्र चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को यह बड़ा दुख सहने की शक्ति दें।