बारामती विमान दुर्घटना: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर CM साय ने जताया शोक

बारामती विमान दुर्घटना (photo source- Patrika)
Baramati Plane Crash: अजित पवार का पूरा जीवन किसानों की भलाई, जनता की सेवा और देश के विकास के लिए समर्पित था। उनका अचानक चले जाना न केवल उनके परिवार और समर्थकों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल के लिए भी एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने पवित्र चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को यह बड़ा दुख सहने की शक्ति दें।
महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। प्लेन में सवार अजित पवार के पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड और एक फ्लाइट अटेंडेंट समेत पांच लोगों की मौत हो गई।
Baramati Plane Crash: अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, पवार मुंबई से बारामती एक चार्टर्ड प्लेन से गए थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने कन्फर्म किया है कि हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले, छह लोगों की मौत की खबरें आई थीं।
