28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

बारामती विमान दुर्घटना: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर CM साय ने जताया शोक

Baramati Plane Crash: CM विष्णुदेव साय ने कहा कि महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत अन्य लोगों के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 28, 2026

बारामती विमान दुर्घटना (photo source- Patrika)

बारामती विमान दुर्घटना (photo source- Patrika)

Baramati Plane Crash: अजित पवार का पूरा जीवन किसानों की भलाई, जनता की सेवा और देश के विकास के लिए समर्पित था। उनका अचानक चले जाना न केवल उनके परिवार और समर्थकों के लिए, बल्कि महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल के लिए भी एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि। हम भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को अपने पवित्र चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को यह बड़ा दुख सहने की शक्ति दें।

Baramati Plane Crash: बारामती में हादसा

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन हो गया है। वे 66 साल के थे। बुधवार सुबह 8:45 बजे बारामती में उनका प्लेन क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हुआ। प्लेन में सवार अजित पवार के पर्सनल असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड और एक फ्लाइट अटेंडेंट समेत पांच लोगों की मौत हो गई।

Baramati Plane Crash: अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, पवार मुंबई से बारामती एक चार्टर्ड प्लेन से गए थे। लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से फिसल गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने कन्फर्म किया है कि हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले, छह लोगों की मौत की खबरें आई थीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बारामती विमान दुर्घटना: उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर CM साय ने जताया शोक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Ajit Pawar Death: विमान हादसे में अजित पवार की मौत, मंत्री ओपी चौधरी ने जताया गहरा दुख, पोस्ट शेयर कर कही ये बात…

अजित पवार का निधन (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Weather Update: प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना, IMD ने दी चेतावनी

प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज (photo source- Patrika)
रायपुर

Officer Suspended: साय सरकार का बड़ा एक्शन! इस मामले में 3 अधिकारियों को किया निलंबित

साय सरकार ने 3 अफसरों को किया सस्पेंड (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रात में वाहनों की नो एंट्री, एनटीसीए का बड़ा आदेश

एनटीसीए का बड़ा आदेश (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Dhan kharidi: आखिरी दिन तक चलेगी धान खरीदी, तीन लाख से ज्यादा किसान इंतजार में

CG Dhan kharidi: आखिरी दिन तक चलेगी धान खरीदी, तीन लाख से ज्यादा किसान इंतजार में
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.