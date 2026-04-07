CM साय का दिल्ली दौरा! PM मोदी और अमित शाह से आज करेंगे मुलाकात, बस्तर विकास पर चर्चा

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नई दिल्ली में अहम राजनीतिक और प्रशासनिक बैठकों में शामिल होंगे। उनका यह दौरा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि बस्तर के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री साय आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात करेंगे। इसी दिन वे केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से भी भेंट करेंगे।