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CM साय का दिल्ली दौरा! PM मोदी और अमित शाह से आज करेंगे मुलाकात, बस्तर विकास पर चर्चा

CG News: मुख्यमंत्री साय आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात करेंगे। इसी दिन वे केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से भी भेंट करेंगे।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Apr 07, 2026

CM साय का दिल्ली दौरा! PM मोदी और अमित शाह से आज करेंगे मुलाकात, बस्तर विकास पर चर्चा(photo-patrika)

CM साय का दिल्ली दौरा! PM मोदी और अमित शाह से आज करेंगे मुलाकात, बस्तर विकास पर चर्चा(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज नई दिल्ली में अहम राजनीतिक और प्रशासनिक बैठकों में शामिल होंगे। उनका यह दौरा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि बस्तर के समग्र विकास की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री साय आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात करेंगे। इसी दिन वे केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से भी भेंट करेंगे।

CG News: बस्तर विकास पर फोकस, पेश होगा विस्तृत विजन

इस हाई-लेवल बैठक में मुख्यमंत्री साय बस्तर क्षेत्र के व्यापक विकास का रोडमैप प्रस्तुत करेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को गति देने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्य सरकार बस्तर को विकास के नए मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में केंद्र का सहयोग चाहती है।

केंद्र के साथ समन्वय बढ़ाने की कोशिश

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ होने वाली बैठकों में राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर रहेगा। खासतौर पर सुरक्षा, सड़क, कनेक्टिविटी और निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हो सकती है। यह दौरा छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को नई रफ्तार देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्यदूत से भी हुई थी अहम मुलाकात

इससे पहले मुख्यमंत्री साय ने ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्यदूत Bernard Lynch से मुलाकात की थी। इस दौरान राज्य में विशेषकर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तृत चर्चा हुई।

लोकल से ग्लोबल की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

बैठक में छत्तीसगढ़ के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाने पर भी सकारात्मक संवाद हुआ। निवेश और सहयोग की नई संभावनाओं को लेकर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब “लोकल टू ग्लोबल” की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।

राज्य के लिए अहम साबित हो सकता है दौरा

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में अहम हो सकता है। इससे न केवल बस्तर के विकास को गति मिलेगी, बल्कि राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे को भी मजबूती मिल सकती है।

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Updated on:

07 Apr 2026 01:16 pm

Published on:

07 Apr 2026 01:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CM साय का दिल्ली दौरा! PM मोदी और अमित शाह से आज करेंगे मुलाकात, बस्तर विकास पर चर्चा

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