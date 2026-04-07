दाल, तेल और डिटर्जेंट सब महंगा! मिडिल ईस्ट संकट का असर, आम आदमी की जेब पर बड़ा झटका…

उन्होंने बताया कि यह महंगाई सिर्फ दालों तक सीमित नहीं है। वाशिंग पाउडर, डिटर्जेंट साबुन, पॉलिथीन और प्लास्टिक से जुड़े सभी सामानों के दाम भी बढ़ रहे हैं। इसकी मुख्य वजह पेट्रो केमिकल्स की कमी है, जिनका आयात मीडिल-ईस्ट जंग के कारण प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है जिससे आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ेंगी।