छत्तीसगढ़ के 6 से अधिक लोकल ट्रेनें रद्द! कुछ ट्रेनों के रूट और समय में बदले, 27 अप्रैल तक सफर रहेगा प्रभावित

केवल ट्रेनों के रद्दीकरण तक ही असर सीमित नहीं है, बल्कि कुछ सेवाओं के रूट और समय में भी आंशिक बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार, गोंदिया–झारसुगुड़ा पैसेंजर 16 से 27 अप्रैल तक केवल बिलासपुर तक ही संचालित की जाएगी। वहीं, वापसी के दौरान झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच इस ट्रेन की सेवा पूरी तरह रद्द रहेगी, जिससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।