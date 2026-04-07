छत्तीसगढ़ के 6 से अधिक लोकल ट्रेनें रद्द! कुछ ट्रेनों के रूट और समय में बदले, 27 अप्रैल तक सफर रहेगा प्रभावित

छत्तीसगढ़ के 6 से अधिक लोकल ट्रेनें रद्द! कुछ ट्रेनों के रूट और समय में बदले, 27 अप्रैल तक सफर रहेगा प्रभावित(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में नॉन-इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग कार्य के चलते 11 से 27 अप्रैल तक रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान कई लोकल MEMU और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा, जिससे दैनिक यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
रेलवे प्रशासन के अनुसार इस अवधि में करीब 10 यात्री ट्रेनें पूरी तरह रद्द रहेंगी। इनमें प्रमुख रूप से बिलासपुर–रायगढ़ MEMU, गेवरा रोड–रायपुर MEMU और कोरबा–रायपुर पैसेंजर शामिल हैं। ये ट्रेनें रोजाना बड़ी संख्या में यात्रियों को सुविधा देती हैं, ऐसे में इनके रद्द होने से आवागमन प्रभावित होगा।
रेलवे द्वारा जारी जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में रद्द किया गया है। इसके तहत बिलासपुर–कोरबा MEMU 16 से 27 अप्रैल तक और बिलासपुर–रायगढ़ MEMU 15 से 26 अप्रैल तक पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं रायपुर–गेवरा रोड, रायपुर–कोरबा और बिलासपुर–गेवरा रोड पैसेंजर ट्रेनें भी निर्धारित तिथियों में संचालित नहीं होंगी, जिससे इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
केवल ट्रेनों के रद्दीकरण तक ही असर सीमित नहीं है, बल्कि कुछ सेवाओं के रूट और समय में भी आंशिक बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार, गोंदिया–झारसुगुड़ा पैसेंजर 16 से 27 अप्रैल तक केवल बिलासपुर तक ही संचालित की जाएगी। वहीं, वापसी के दौरान झारसुगुड़ा से बिलासपुर के बीच इस ट्रेन की सेवा पूरी तरह रद्द रहेगी, जिससे इस रूट पर सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की हैं। कोरबा–रायपुर हसदेव एक्सप्रेस को 16 से 27 अप्रैल तक कोरबा–बिलासपुर के बीच पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा, ताकि स्थानीय यात्रियों को कुछ हद तक सुविधा मिल सके।
इन ट्रेनों के रद्द होने से सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना नौकरी, पढ़ाई या व्यापार के लिए ट्रेन से सफर करते हैं। खासकर रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि असुविधा से बचा जा सके।
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