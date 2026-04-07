Raipur Traffic: गैरेज नहीं हटे, शहर जाम! रेलवे रूट पर हर घंटे 1500 वाहनों का दबाव, 2.5 लाख लोग परेशान

Raipur Traffic: छत्तीसगढ़ के स्मार्ट सिटी के दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल तेलघानी नाका, गंजपारा से लेकर रेलवे स्टेशन तक का रास्ता ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह गंजपारा में ट्रांसपोर्ट गैरेज हैं, जहां हर घंटे 1500 से ज्यादा छोटी-बड़ी गाडिय़ों का दबाव इस रूट पर ऐसा जाम खड़ा कर देता है कि हजारों यात्रियों का सफर मुश्किल हो जाता है।