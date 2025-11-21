छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान...(photo-patrika)
CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है। राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 14.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, लेकिन बढ़ोतरी के बावजूद सर्दी का असर कम नहीं हुआ है। यह तापमान अब भी सामान्य से 1.6 डिग्री कम है, जिसके कारण रात और सुबह की ठंड महसूस की जा रही है।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों में रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। उधर, उत्तरी हवाओं की तीव्रता में कमी आने से रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अंबिकापुर में रात का पारा 10 डिग्री पार कर चुका है, जबकि पेंड्रारोड में 11 और माना में 14.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है।
पहाड़ी व मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है। जबकि मैनपाट व चिल्फी घाटी क्षेत्र में बाकी इलाकों की तुलना में अच्छी ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 5.2 डिग्री कम चल रहा है। वहीं दिन का तापमान कहीं सामान्य से ज्यादा तो कहीं सामान्य से कम है। प्रदेश में अभी नवंबर व दिसंबर में तेज सर्दी पड़ेगी। राजधानी में नवंबर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री तक गिर चुका है। वहीं अंबिकापुर में 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। दिसंबर में कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है।
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि नवंबर और दिसंबर दोनों महीने ठंडे रहते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में ठंड का प्रभाव और बढ़ सकता है। रायपुर में इस नवंबर में तापमान 13.2 डिग्री तक गिर चुका है, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज हुआ है। दिसंबर में कई क्षेत्रों में शीतलहर चलने की भी संभावना है, जिससे ठंड और तेज होने के आसार हैं
