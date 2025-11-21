Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 14.9 डिग्री पर आ गया है। हालांकि मौसम की तल्खी में कोई कमी नहीं आई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 21, 2025

छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान...(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है। राजधानी रायपुर में पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान एक डिग्री बढ़कर 14.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, लेकिन बढ़ोतरी के बावजूद सर्दी का असर कम नहीं हुआ है। यह तापमान अब भी सामान्य से 1.6 डिग्री कम है, जिसके कारण रात और सुबह की ठंड महसूस की जा रही है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पांच दिनों में रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। उधर, उत्तरी हवाओं की तीव्रता में कमी आने से रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। अंबिकापुर में रात का पारा 10 डिग्री पार कर चुका है, जबकि पेंड्रारोड में 11 और माना में 14.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है।

CG Weather Update: नवंबर-दिसंबर में तेज सर्दी के आसार

  • मौसम विज्ञानियों के अनुसार आगामी दो महीने राज्य के लिए सबसे ठंडे रहने वाले हैं।
  • रायपुर में नवंबर में तापमान 13.2 डिग्री तक गिरा
  • अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज हुआ
  • दिसंबर में कई क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना

पहाड़ी व मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी

पहाड़ी व मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है। जबकि मैनपाट व चिल्फी घाटी क्षेत्र में बाकी इलाकों की तुलना में अच्छी ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 5.2 डिग्री कम चल रहा है। वहीं दिन का तापमान कहीं सामान्य से ज्यादा तो कहीं सामान्य से कम है। प्रदेश में अभी नवंबर व दिसंबर में तेज सर्दी पड़ेगी। राजधानी में नवंबर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री तक गिर चुका है। वहीं अंबिकापुर में 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। दिसंबर में कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है।

मौसम विज्ञानियों का कहना है कि नवंबर और दिसंबर दोनों महीने ठंडे रहते हैं, इसलिए आने वाले दिनों में ठंड का प्रभाव और बढ़ सकता है। रायपुर में इस नवंबर में तापमान 13.2 डिग्री तक गिर चुका है, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज हुआ है। दिसंबर में कई क्षेत्रों में शीतलहर चलने की भी संभावना है, जिससे ठंड और तेज होने के आसार हैं

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 05:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CGPSC 2024 परीक्षा में सफल सभी युवाओं को दी हार्दिक बधाई, युवाओं से कही यह बात

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CGPSC 2024 परीक्षा में सफल सभी युवाओं को दी हार्दिक बधाई, युवाओं से कही यह बात
रायपुर

NEET स्ट्रे राउंड का बड़ा सरप्राइज! NRI सीटें मैनेजमेंट कोटा में बदलीं, अब 22 सितंबर से नया सेशन शुरू…

NEET स्ट्रे राउंड का बड़ा सरप्राइज! NRI सीटें मैनेजमेंट कोटा में बदलीं, अब 22 सितंबर से नया सेशन शुरू...(photo-patrika)
रायपुर

BJP विधायक को साइबर ठगों ने दी धमकी, कहा- ये नंबर पहलगाम अटैक से जुड़ा है, IB ऑफिस आओ, फिर जो हुआ…

BJP विधायक को साइबर ठगों ने दी धमकी (फोटो सोर्स- X)
रायपुर

CG Rape Case: नाबालिग बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, रायपुर कोर्ट का कड़ा फैसला- मरते दम तक कैद…

CG Rape Case: नाबालिग बेटी के साथ पिता ने किया दुष्कर्म, रायपुर कोर्ट का कड़ा फैसला- मरते दम तक कैद...(photo-patrika)
रायपुर

घर बैठे धान विक्रय का नया दौर, तुंहर टोकन ऐप से किसानों को मिली बड़ी राहत

घर बैठे धान विक्रय का नया दौर, तुंहर टोकन ऐप से किसानों को मिली बड़ी राहत
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.