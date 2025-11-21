छत्तीसगढ़ में ठंड का उतार-चढ़ाव जारी, कई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, अगले 5 दिन 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा तापमान…

पहाड़ी व मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड जारी है। जबकि मैनपाट व चिल्फी घाटी क्षेत्र में बाकी इलाकों की तुलना में अच्छी ठंड पड़ रही है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 5.2 डिग्री कम चल रहा है। वहीं दिन का तापमान कहीं सामान्य से ज्यादा तो कहीं सामान्य से कम है। प्रदेश में अभी नवंबर व दिसंबर में तेज सर्दी पड़ेगी। राजधानी में नवंबर में न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री तक गिर चुका है। वहीं अंबिकापुर में 7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है। दिसंबर में कई इलाकों में शीतलहर चलने की संभावना है।