ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

‘गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप ‘ (म.प्र. शासन)

‘रज़ा पुरस्कार ‘ (मध्यप्रदेश कला परिषद)

‘शिखर सम्मान ‘ (म.प्र. शासन)

‘राष्ट्रीय मैथिलीशरण गुप्त सम्मान ‘ (म.प्र. शासन)

‘दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान’ (मोदी फाउंडेशन)

‘साहित्य अकादमी पुरस्कार’, (भारत सरकार)

‘हिन्दी गौरव सम्मान’ (उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, उ.प्र. शासन)

‘मातृभूमि’ पुरस्कार, वर्ष 2020 (अंग्रेजी कहानी संग्रह ‘Blue Is Like Blue’ के लिए)

साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान “महत्तर सदस्य” चुने गये, वर्ष 2021.

2024 का 59वां ज्ञान पीठ पुरस्कार समग्र साहित्य पर दिया गया।

विनोद कुमार शुक्ल की प्रमुख कृतियां

कविता संग्रह

‘लगभग जयहिंद ‘ वर्ष 1971

‘वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह’ वर्ष 1981.

‘सब कुछ होना बचा रहेगा ‘ वर्ष 1992.

‘अतिरिक्त नहीं ‘ वर्ष 2000.

‘कविता से लंबी कविता ‘ वर्ष 2001.

‘आकाश धरती को खटखटाता है ‘ वर्ष 2006.

‘पचास कविताएँ’ वर्ष 2011

‘कभी के बाद अभी ‘ वर्ष 2012.

‘कवि ने कहा ‘ -चुनी हुई कविताएँ वर्ष 2012.

‘प्रतिनिधि कविताएँ ‘ वर्ष 2013.

उपन्यास

‘ नौकर की कमीज़ ‘ वर्ष 1979.

‘ खिलेगा तो देखेंगे ‘ वर्ष 1996.

‘ दीवार में एक खिड़की रहती थी ‘ वर्ष 1997.

‘ हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ ‘ वर्ष 2011.

‘ यासि रासा त ‘ वर्ष 2016

‘ एक चुप्पी जगह’ वर्ष 2018.

कहानी संग्रह

‘पेड़ पर कमरा ‘ वर्ष 1988.

‘महाविद्यालय ‘ वर्ष 1996.

‘एक कहानी ‘ वर्ष 2021.

‘घोड़ा और अन्य कहानियाँ ‘ वर्ष 2021.

कहानी/कविता पर पुस्तक

‘गोदाम’, वर्ष 2020.

‘गमले में जंगल’, वर्ष 2021.