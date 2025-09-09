Raipur News: कमिश्नर कार्यालय को जल्द ही मिलेगी नई जगह, 3 मंजिला नए भवन में होगा शिफ्ट

Raipur News: अंग्रेजों के जमाने का कमिश्नर कार्यालय अब जल्द ही नई जगह पर लगेगा। दरअसल संभाग आयुक्त के पुराने भवन की शिटिंग कवायद शुरू हो गई है, परिसर में ही पीछे की ओर बने तीन मंजिला भवन में शिफ्टिंग की जा रही है। सबसे पहले संभाग आयुक्त कार्यालय के रिकार्ड रूम को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। रिकार्ड रूम शिट होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के रूम को शिफ्ट किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सबसे आखिरी में संभाग आयुक्त का रूम व कोर्ट को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इस माह संभाग आयुक्त कार्यालय की पूरी शिफ्टिंग नए भवन में की जा सकती है।