Raipur News: कमिश्नर कार्यालय को जल्द ही मिलेगी नई जगह, 3 मंजिला नए भवन में होगा शिफ्ट

Raipur News: रिकार्ड रूम को नए भवन में शिट किया जा रहा है। रिकार्ड रूम शिफ्ट होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के रूम को शिट किया जाएगा।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 09, 2025

Raipur News: कमिश्नर कार्यालय को जल्द ही मिलेगी नई जगह, 3 मंजिला नए भवन में होगा शिफ्ट
नया कमिश्नर कार्यालय होगा शिफ्ट (Photo Patrika)

Raipur News: अंग्रेजों के जमाने का कमिश्नर कार्यालय अब जल्द ही नई जगह पर लगेगा। दरअसल संभाग आयुक्त के पुराने भवन की शिटिंग कवायद शुरू हो गई है, परिसर में ही पीछे की ओर बने तीन मंजिला भवन में शिफ्टिंग की जा रही है। सबसे पहले संभाग आयुक्त कार्यालय के रिकार्ड रूम को नए भवन में शिफ्ट किया जा रहा है। रिकार्ड रूम शिट होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के रूम को शिफ्ट किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सबसे आखिरी में संभाग आयुक्त का रूम व कोर्ट को नए भवन में शिफ्ट किया जाएगा। इस माह संभाग आयुक्त कार्यालय की पूरी शिफ्टिंग नए भवन में की जा सकती है।

कंपोजिट बिल्डिंग बनने का खुलेगा राह

एसएसपी भवन के खाली नहीं होने के कारण यहां कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण रुका हुआ है। एसएसपी कार्यालय के शिफ्ट होते ही कलेक्टोरेट में ढाई साल से अटका पांच मंजिल कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार एसएसपी कार्यालय भवन को तोड़कर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से यहां नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस नई बिल्डिंग में एक तरफ कलेक्टोरेट और दूसरी तरफ एसएसपी कार्यालय के दफ्तर होंगे। निर्माण एजेंसी सिर्फ एसएसपी कार्यालय के शिफ्ट होने के इंतजार में है।

पुराने भवन में लगेगा एसएसपी दफ्तर

संभाग कार्यालय की शिफ्टिंग नए भवन में होने के बाद यहां एसएसपी दतर को शिट किया जाएगा। हो सकता है कि नवरात्रि तक एसएसपी दतर यहां शिट हो जाए। शिफ्टिंग को लेकर एसएसपी कार्यालय में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। यहां एसएसपी, एएसपी, राजपत्रित अधिकारी, वित्त शाखा, आवक-जावक सहित पुलिस से संबंधित अन्य कई विभाग के दफ्तर भी हैं। ये सभी धीरे-धीरे संभाग कार्यालय में शिफ्टकिए जाएंगे।

09 Sept 2025 04:55 pm

