Chhattisgarh News: कांग्रेस जिला अध्यक्षों को बताया भारत का इतिहास, जंगल बचाने की मिली सीख

प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत में सौरभ वाजपेयी ने बताया कि आजादी के बाद जब संचार के साधन भी मौजूद नहीं, उस समय देश को कैसे जोड़ा गया। ( Chhattisgarh News ) विकसित भारत में गांधी-नेहरू के योगदान की भी विस्तार से जानकारी दी गई। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने जिलाध्यक्षों को खेती-किसानी की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि आज किसान खाद और बीज के लिए किस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहा है।