छत्तीसगढ़ के तीन खिलाडियों को इंडिया A, B और D में मिली जगह, BCCI इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट में दिखाएंगे जौहर

BCCI Emerging Men's Tournament: बीसीसीआई इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट की आयोजन 6 जुलाई के किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के लिए मंगलवार को ऑल इंडिया जूनियर चयन समिति और सीनियर चयन समिति ने बीसीसीआई टीमों की घोषणा कर दी। चयनित टीमों में छत्तीसगढ़ के तीन खिलाडियों ने जगह बनाने की कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ के वरुण सिंह भुई ने इमर्जिंग टूर्नामेंट के लिए चयनित टीम ए में जगह पक्की है। वहीं, मंयक वर्मा ने टीम बी और आयुष पांडे ने बीसीसीआई टीम डी ने जगह बनाई है। तीन खिलाडि़यों का इस टूर्नामेंट के लिए विभिन्न टीमों में उनके इमर्जिंग कैंप में किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। प्रदेश के खिलाडि़यों को छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (सीएससीएस) ने टीमों में चयन होने पर बधाई दी है।