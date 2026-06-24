Public Holiday: 26 जून को बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर व बैंक, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान

इस आदेश के उल्लंघन पर पचास हजार जुर्माने का फरमान भी जारी किया गया था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के इस फरमान को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन दायर कर कहा कि वक्फ बोर्ड का यह आदेश उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर दिया गया है। वक्फ को इस तरह का आदेश जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने मंगलवार को इस मामले में याचिकाकर्ता पक्ष के तर्क को उचित मानते हुए वक्फ बोर्ड द्वारा जारी आदेश पर रोक लगा दी है।