E-KYC Process: छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की अगली किस्त पर संकट, ई-केवाईसी कराने 30 जून तक आखिरी मौका

महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में 3 लाख 18 हजार महिलाओं का ई-केवाईसी कराया जाना है। अब तक 2 लाख 98 हजार महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 20 हजार से अधिक महिलाएं अभी भी प्रक्रिया से बाहर हैं। विभाग का कहना है कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और केवल पात्र हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी टिकवेंद्र जाटवार ने बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां महिलाएं पलायन कर चुकी हैं या बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान अंगूठे का निशान मशीन से मैच नहीं हो रहा है। ऐसे सभी मामलों का अलग से डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसे शासन को भेजा जाएगा।