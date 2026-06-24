पश्चिम बंगाल से भागे कई बांग्लादेशी नागरिक छत्तीसगढ़ में आकर छिपे! इंटेलिजेंस की टीम तलाश में जुटी

अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों की जांच करने के लिए नई वोटर आईडी, आधार कॉर्ड, नए राशन कॉर्ड बनाने वालों के दस्तावेजों की सख्ती से जांच की जा रही है। (Chhattisgarh news) ताकि फर्जी दस्तावेज के आधार पर नागरिकता न ले सकें। इसके पहले भी पकड़े गए संदिग्ध बांग्लादेशी द्वारा रायपुर के एक चाइस सेंटर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटरआईडी, राशनकॉर्ड और आधार कॉर्ड बनवाने के इनपुट मिले थे।