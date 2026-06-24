24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

पश्चिम बंगाल से भागे कई बांग्लादेशी नागरिक छत्तीसगढ़ में आकर छिपे! इंटेलिजेंस की टीम तलाश में जुटी

Chhattisgarh News: पश्चिम बंगाल से भागे कई बांग्लादेशी नागरिक पकड़े जाने और वापस भेजने के डर से छत्तीसगढ़ में भी आकर छिपे होने की सूचना है। इनपुट के आधार पर इंटेलिजेंस की टीम संदेहियों की तलाश कर रही है…
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jun 24, 2026

chhattigarh News,

पश्चिम बंगाल से भागे बांग्लादेशियों को ढूंढ रही छत्तीसगढ़ की पुलिस ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Police: राज्य पुलिस एक बार फिर बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश करने में जुट गई है। पश्चिम बंगाल के मालदा में अभियान के शुरू होते ही देशभर के सभी राज्यों को अलर्ट किया गया है। पकड़े जाने और वापस बांग्लादेश भेजे जाने के डर से घुसपैठिये अंडरग्राउंड हो गए हैं। इसे देखते हुए सभी राज्यों की इंटेलिजेंस को अलर्ट किया गया है।

Chhattisgarh News: मालदा जिला बांग्लादेश का बॉर्डर

साथ ही उन्हें जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय खुफिया विभाग को संदेह है कि पश्चिम बंगाल का मालदा जिला बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ है। यह घुसपैठ का पुराना रूट रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट के बाद स्थानीय पुलिस और बीएसएफ का जॉइंट सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 12 संदिग्ध बांग्लादेशियों को पकड़ा था।

कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने की सूचना

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जाकर मजदूर बनकर छिप रहे हैं। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने की सूचना है। उक्त गोपनीय सूचना के बाद स्थानीय पुलिस जांच कर रही है। इसके लिए रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में बाहर से आए मजदूरों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है।

नई आईडी बनवाने वालों की जांच

अवैध रूप से घुसपैठ करने वालों की जांच करने के लिए नई वोटर आईडी, आधार कॉर्ड, नए राशन कॉर्ड बनाने वालों के दस्तावेजों की सख्ती से जांच की जा रही है। (Chhattisgarh news) ताकि फर्जी दस्तावेज के आधार पर नागरिकता न ले सकें। इसके पहले भी पकड़े गए संदिग्ध बांग्लादेशी द्वारा रायपुर के एक चाइस सेंटर में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटरआईडी, राशनकॉर्ड और आधार कॉर्ड बनवाने के इनपुट मिले थे।

सत्ता परिवर्तन के बाद सख्ती

बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार ने बॉर्डर जिलों में "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाई है। वहां, एनआरसी और सीएए को लेकर केंद्र की नीति के तहत कार्रवाई तेज हुई है। वहां नया अभियान चलाकर बॉर्डर जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ ही पूछताछ कर इनपुट लिए जा रहे हैं।

रायपुर में छिपे थे 10 बांग्लादेशी नागरिक

साल 2025 में राजधानी रायपुर में छिपकर बैठे बांग्लादेशियों को पुलिस एक एक कर बेनकाब कर बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि जारी अभियान के तहत पुलिस ने टिकरापारा इलाके से 10 बांग्लादेशियों को पकड़ा था। सभी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। इनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थे। इसके अलावा बीते साल दुर्ग भिलाई में भी 12 बांग्लादेशी नागरिक पकड़ाए थे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Jun 2026 10:43 am

Published on:

24 Jun 2026 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पश्चिम बंगाल से भागे कई बांग्लादेशी नागरिक छत्तीसगढ़ में आकर छिपे! इंटेलिजेंस की टीम तलाश में जुटी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ के तीन खिलाडियों को इंडिया A, B और D में मिली जगह, BCCI इमर्जिंग मेंस टूर्नामेंट में दिखाएंगे जौहर

Three cricketers of chhattisgarh, play in BCCI Emerging Mens Tournament,
रायपुर

Chhattisgarh Monsoon: छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक! 60 KMPH की आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना

CG Monsoon Alert
रायपुर

Vaibhav Mishra RI: रायपुर ग्रामीण में पहली बार RI की पोस्टिंग, वैभव मिश्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Vaibhav Mishra RI
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ की टैक्स चोरी! बिस्किट से लेकर पोल्ट्री कारोबार तक GST की रेड

Chhattisgarh GST Raid
रायपुर

Income Tax Transfer List: छत्तीसगढ़ आयकर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 209 आयकर निरीक्षकों के तबादले, देखें लिस्ट

Income Tax Transfer List
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.