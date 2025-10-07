CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव

कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव (Photo Patrika)
CG Politics: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने वाले बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने रायपुर के सिविल लाइन थाने का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय एवं गिरीश दुबे ने कहा एक प्रदेश में दो कानून नहीं चलेगा।
भाजपा सरकार डंडे के दम पर प्रदेश में सरकार चला रही है। राहुल गांधी पर दिए बयान मामले में भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पुलिस के खिलाफ भी न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व विधायक ने कहा राहुल गांधी के ऊपर ऐसे ही बयान दिए जाने को लेकर असम, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात सहित अनेकों प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है।
उपाध्याय ने बताया कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को गोली मारने के अशोभनीय बयान को लेकर केरला बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने 29 सितंबर को बड़ी संख्या में कांग्रेसी सिविल लाइन थाना पहुंचे थे और एफआईआर की मांग को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन आज तक बीजेपी प्रवक्ता पिन्टू अमित महादेव के ऊपर एफआईआर नहीं की गई है। इ
स दौरान प्रमोद दुबे, पंकज शर्मा, प्रमोद चौबे, कन्हैया अग्रवाल, श्रीकुमार मेनन, सूर्यमणि मिश्रा, दीपा बग्गा, देवकुमार साहू, मुन्ना मिश्रा, श्रीनिवास राव, सुंदर लाल जोगी, अन्नू राम साहू, संदीप तिवारी, आसिफ मेमन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद थे।
