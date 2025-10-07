CG Politics: राहुल को गोली मारने के बयान का विरोध, कांग्रेस ने किया सिविल लाइन थाने का घेराव

भाजपा सरकार डंडे के दम पर प्रदेश में सरकार चला रही है। राहुल गांधी पर दिए बयान मामले में भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पुलिस के खिलाफ भी न्यायालयीन लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व विधायक ने कहा राहुल गांधी के ऊपर ऐसे ही बयान दिए जाने को लेकर असम, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात सहित अनेकों प्रदेश में एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता के ऊपर मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है।