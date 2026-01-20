एसआईआर को लेकर तहसील ऑफिस में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी गिरफ्तार, सेंट्रल जेल पहुंचे बैज, भाजपा पर लगाया आरोप

इससे पहले एसआईआर में दावा-आपत्ति की समय-सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वर्तमान में तय समय-सीमा के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित हो सकते हैं। खासकर ग्रामीण, आदिवासी, दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में रहने वाले नागरिकों को परेशानी हो रही है। कई स्थानों पर दस्तावेजों की उपलब्धता और तकनीकी कठिनाइयों के कारण लोग समय पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।