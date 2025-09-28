हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश, पटरी पर शव फेंकने वाले 4 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला…

भानूदास ने बताया कि ओमकार ई-रिक्शा चलाता था। वह घटना वाले दिन संजय के घर में रुका था। उस दौरान उसने शराब के नशे में लक्ष्मी से विवाद किया। इस पर भानूदास और अजयदास ने ओमकार से मारपीट की। इसके बाद रात में उसे ई-रिक्शा में बैठाकर बांधा तालाब ले गए। वहां अपने दोस्त कमलेश दास और पीकेश दास को बुलाया। फिर चारों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। वहां फिर चारों उसे उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर ले गए।