हत्या को आत्महत्या दिखाने की साजिश, पटरी पर शव फेंकने वाले 4 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के एक युवक की बेरहमी से हत्या करके शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया ताकि पूरा मामला आत्महत्या का साबित हो जाए। हत्या के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य आरोपी फरार है। घटना 17 दिन पहले की है। पुलिस के मुताबिक 10 सितंबर को उरकुरा रेलवे लाइन से ट्रेन गुजर रही थी। ट्रेन के ड्राइवर को ट्रैक पर एक युवक की लाश दिखी।
उन्होंने ट्रेन रोकी और खमतराई पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू की। पीएम रिपोर्ट से गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। इसके बाद खमतराई पुलिस की टीम ने रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाके के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की। मृतक के बारे में पतासाजी की गई। मृतक की पहचान ओमकार ओझा (27) के रूप में हुई। ओमकार कुम्हारी का रहने वाला था।
मोबाइल से मिला सुराग: मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने ओमकार के मोबाइल की तलाश शुरू की। ओमकार का मोबाइल रावाभाठा निवासी संजय निषाद के पास था। पुलिस ने संजय को पकड़ा और पूछताछ की। संजय ने बताया कि मोबाइल को अजय दास मानिकपुरी और भानू दास मानिकपुरी ने उसे दिया है। इसके बाद पुलिस ने भानूदास को पकड़ा।
भानूदास ने बताया कि ओमकार ई-रिक्शा चलाता था। वह घटना वाले दिन संजय के घर में रुका था। उस दौरान उसने शराब के नशे में लक्ष्मी से विवाद किया। इस पर भानूदास और अजयदास ने ओमकार से मारपीट की। इसके बाद रात में उसे ई-रिक्शा में बैठाकर बांधा तालाब ले गए। वहां अपने दोस्त कमलेश दास और पीकेश दास को बुलाया। फिर चारों ने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। वहां फिर चारों उसे उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर ले गए।
वहां फिर मारपीट की। इसके बाद गला घोंट दिया। इसके बाद उसे डबरी में डूबाया। ओमकार की मौत हो जाने से संतुष्ट होने के बाद आरोपियों ने उसके शव को ठिकाने लगाने की की। खमतराई टीआई सचिन ङ्क्षसह ने बताया कि आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट की थी। उसका मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। संजय को पकडऩे के बाद इसका खुलासा हुआ। मामले में अजय दास फरार है। संजय, भानूदास, कमलेश और पीकेश को गिरफ्तार किया है।
