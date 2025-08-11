CG Job: आरक्षक भर्ती आवेदन 27 तक, 5967 पदों पर होगी भर्ती

CG Job: छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 27 अगस्त तक व्यापम की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 14 सितंबर को होगी। 5967 आरक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जीडी, चालक और ट्रेड स्वीपर, धोबी, कुुक, ट्रेड-डीआर जैसे पद शामिल हैं।