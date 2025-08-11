11 अगस्त 2025,

रायपुर

CG Job: आरक्षक भर्ती आवेदन 27 तक, 5967 पदों पर होगी भर्ती

CG Job: लिखित परीक्षा 14 सितंबर को होगी। 5967 आरक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जीडी, चालक और ट्रेड स्वीपर, धोबी, कुुक, ट्रेड-डीआर जैसे पद शामिल हैं।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 11, 2025

CG Job: आरक्षक भर्ती आवेदन 27 तक, 5967 पदों पर होगी भर्ती
आरक्षक भर्ती आवेदन 27 तक (Photo Patrika)

CG Job: छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 27 अगस्त तक व्यापम की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा 14 सितंबर को होगी। 5967 आरक्षक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें जीडी, चालक और ट्रेड स्वीपर, धोबी, कुुक, ट्रेड-डीआर जैसे पद शामिल हैं।

इसके लिए अभ्यर्थी को 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के उमीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार और राहत शिविरों में निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी के अभ्यर्थी 5वीं पास पात्र होंगे।

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में सुबह 10:00 से शाम 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा छुट्टी के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग से 350, ओबीसी वर्ग से 250, एससी, एसटी वर्ग से 200 रुपए देना होगा। व्यवसायि​क परीक्षा मंडल द्वारा प्रदेश के जिलों में आरक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए युवाओं ने तैयारियां शुरू कर दी है।

Updated on:

11 Aug 2025 11:28 am

Published on:

11 Aug 2025 11:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Job: आरक्षक भर्ती आवेदन 27 तक, 5967 पदों पर होगी भर्ती

