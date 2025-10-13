Cough Syrup: तमिलनाडु में जानलेवा कफ सिरप फैक्ट्री सील, रायपुर में गोदाम अब भी चालू… आखिर क्या है वजह? जानिए

राजधानी के डूमरतराई होलसेल बाजार में शौदित फार्मास्युटिकल में निगरानी के लिए प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है, जिससे गोदाम से दवाइयों ये आयात-निर्यात पर नजर रखी जा सके। इस मामले में औषधि प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि गोदाम सील नहीं किया गया है। पत्रिका ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि कंपनी के गोदाम के भीतर दवाइयों का जखीरा पड़ा है। यहां कंपनी से सप्लाई की हुई दवाइयों की भरमार है। यहीं से प्रदेशभर में दवाइयों की सप्लाई की गई।