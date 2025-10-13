Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Cough Syrup: तमिलनाडु में जानलेवा कफ सिरप फैक्ट्री सील, रायपुर में गोदाम अब भी चालू… आखिर क्या है वजह? जानिए

Cough Syrup: तमिलनाडु में जानलेवा कफ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने वाली फैक्ट्री सील हो गई,लेकिन रायपुर में कंपनी का गोदाम चालू है।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

कफ सिरप (Photo: IANS)

कफ सिरप (Photo: IANS)

Cough Syrup: तमिलनाडु में जानलेवा कफ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने वाली फैक्ट्री सील हो गई,लेकिन रायपुर में कंपनी का गोदाम चालू है। बच्चों की दवाइयों में जानलेवा रासायनिक तत्वों के मिले होने की आशंका के चलते औषधि विभाग के अधिकारियों ने मेडिकल दुकानों से सैंपल तो ले लिए, लेकिन गोदाम को खुला छोड़ दिया।

तमिलानाडु के श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी की कोल्ड्रिफ सिरप से मासूमों को जान गंवानी पड़ी, जिसके बाद प्रदेशभर से 100 से अधिक दवाइयों के सैंपल विभाग ने जांच के लिए लैब भेजा है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि कंपनी के अधिकृत होलसेलर का गोदाम अभी भी चालू हैं।

राजधानी के डूमरतराई होलसेल बाजार में शौदित फार्मास्युटिकल में निगरानी के लिए प्रशासन ने ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है, जिससे गोदाम से दवाइयों ये आयात-निर्यात पर नजर रखी जा सके। इस मामले में औषधि प्रशासन विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि गोदाम सील नहीं किया गया है। पत्रिका ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि कंपनी के गोदाम के भीतर दवाइयों का जखीरा पड़ा है। यहां कंपनी से सप्लाई की हुई दवाइयों की भरमार है। यहीं से प्रदेशभर में दवाइयों की सप्लाई की गई।

Cough Syrup: लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार

मेडिकल दुकानों से 100 से अधिक सैंपल जब्त करने के बाद लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दवाइयों में मिलावट की आशंका के बाद भी गोदाम पर निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही है। कंपनी के डीलर छगन साहू ने कहा कि गोदाम बंद करने का विभाग से कोई आदेश नहीं है। अभी खरीदी-बिक्री नहीं करने का आदेश विभाग से मिला है। गोदाम आम दिनों की तरह संचालित है।

पत्रिका लगातार

औषधि विभाग ने जिन दवाइयों के सैंपल लिए हैं, उसमें घातक केमिकल डायएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा की जांच की जाएगी। यह एक एल्कोहलिक तत्व हैं, जिसकी मात्रा दवाई में 0.1 प्रतिशत होनी चाहिए। कोल्ड्रिफ सिरप में यह 48 प्रतिशत पाया गया था। इधर राज्य के औषधि परीक्षण प्रयोगशाला में जांच मशीनों की कमी से भी रिपोर्ट में देरी पर बड़ा सवाल उठने लगा है।

लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार

कंपनी के सीएंडएफ अधिकृत डीलर को फार्म-15 भराया गया है, जिसमें खरीदी-बिक्री पर रोक है। बाकी गोदाम अभी सील नहीं किया गया है। कंपनी की दवाइयों को टेस्ट के लिए लैब भेजा गया है। - बीआर साहू, सहायक नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

