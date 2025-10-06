MP में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत! अब छत्तीसगढ़ में भी Alert जारी, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी दवा…

Chhattisgarh Alert: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कथित रूप से ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। राज्य में अब बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।