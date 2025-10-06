MP में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत! अब छत्तीसगढ़ में भी Alert जारी, बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं मिलेगी दवा...(Photo parika)(फोटो- सोशल मीडिया)
Chhattisgarh Alert: छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में कथित रूप से ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। राज्य में अब बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ के औषधि प्रशासन विभाग ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे किसी भी प्रकार के कफ सिरप या कंबिनेशन ड्रग्स (Cold, Cough & Fever Syrup) को केवल डॉक्टर की लिखित पर्ची पर ही बेचें।
मध्य प्रदेश में हुई घटना में प्राथमिक जांच के अनुसार, बच्चों की मौत संदिग्ध कफ सिरप के सेवन के बाद हुई थी। इस पर केंद्र सरकार ने दवा निर्माण कंपनियों के सैंपल जांचने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि बाजार में बिक रहे सभी सस्पिशियस ब्रांड्स और बैच नंबर की निगरानी बढ़ाई जाए।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कफ सिरप की बिक्री और गुणवत्ता की निगरानी को लेकर अभियान तेज कर दिया है। औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध कफ सिरप और बच्चों के लिए तैयार की गई दवाओं के स्टॉक की विस्तृत जांच करें।
संदिग्ध ब्रांड या बैच मिलने पर उनके नमूने तुरंत जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचने या नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोरों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने माता-पिता और डॉक्टरों दोनों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग का कहना है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप या दवा केवल विशेषज्ञ की सलाह पर ही दें। यदि सिरप देने के बाद बच्चे में उल्टी, चक्कर आना, सुस्ती या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत नज़दीकी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच करा
