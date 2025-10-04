Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Japanese encephalitis: सरगुजा में मिले जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज, दिमाग पर करता है अटैक, अलर्ट जारी, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

Japanese encephalitis: स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग के दौरान बीमारी की हुई पुष्टि, स्वास्थ्य विभाग का कहना- लक्षण दिखते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में करें संपर्क

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 04, 2025

Japanese encephalitis

Japanese encephalitis symptoms (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग के दौरान सरगुजा जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese encephalitis) बीमारी के मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। विकासखंड उदयपुर, लुण्ड्रा, बतौली में विभाग को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग इसके बाद अलर्ट मोड पर है तथा संबंधित इलाकों में ऐसे पीडि़तों की विशेष निगरानी की जा रही है। जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छर जनित वायरल है। क्यूलेक्स मच्छर इसके वाहक हैं, जो पानी जमाव वाले स्थलों या धान के खेतों में पनपते हैं। ये मच्छर विशेष रूप से दिमाग को प्रभावित करते हैं। सुअर पालने वाले इलाकों में इसके फैलने की आशंका अधिक रहती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी (Japanese encephalitis) साधारण वायरल बुखार से अलग है, इसकी पहचान व इलाज में देर होना जानलेवा साबित हो सकता है। जापानी इंसेफेलाइटिस के शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द, लगातार उल्टियां, कमजोरी और थकान शामिल हैं। गंभीर स्थिति में रोगी का गर्दन अकडऩे लगता है।

इसके साथ ही पीडि़त को दौरे पडऩा, मानसिक भ्रम व कोमा जैसी अवस्था का सामना करना पड़ सकता है। कई बार यह बीमारी स्थायी तौर पर मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मृत्यु का कारक (Japanese encephalitis) भी बन सकता है।

स्वास्थ्य विभाग ने स्क्रीनिंग में हुई इस बीमारी की पुष्टि के बाद लोगों से मच्छरों से बचाव के उपाय अनिवार्य रूप से अपनाने की अपील की है। इसमें मच्छरदानी का प्रयोग, आसपास पानी जमा न होने देना, घरों और आंगनों को साफ रखना प्रमुख है।

Japanese encephalitis: वैक्सीन ही बचाव का तरीका

जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese encephalitis) का वैक्सीन इस बीमारी से बचाव का प्रभावी तरीका है। स्वास्थ्य विभाग की मैदानी टीमे गांव-गांव में सक्रिय हैं। इनके द्वारा लोगों को बीमारी के लक्षणों, समय पर इलाज की आवश्यकता और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जा रही है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तेज बुखार या दौरे जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें।

अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग

सरगुजा में इस बीमारी (Japanese encephalitis) की पुष्टि के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य अमला पूरी तरह सतर्क है, ताकि बीमारी के फैलाव को समय रहते रोका जा सके। बतौली के बीएमओ डॉ. बेक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सीएमएचओ द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर अर्लट जारी किया गया है। इस संबंध में सीएमएचओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।

