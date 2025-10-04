Japanese encephalitis: सरगुजा में मिले जापानी इंसेफेलाइटिस के मरीज, दिमाग पर करता है अटैक, अलर्ट जारी, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

अंबिकापुर। स्वास्थ्य विभाग की स्क्रीनिंग के दौरान सरगुजा जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस (Japanese encephalitis) बीमारी के मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। विकासखंड उदयपुर, लुण्ड्रा, बतौली में विभाग को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग इसके बाद अलर्ट मोड पर है तथा संबंधित इलाकों में ऐसे पीडि़तों की विशेष निगरानी की जा रही है। जापानी इंसेफेलाइटिस मच्छर जनित वायरल है। क्यूलेक्स मच्छर इसके वाहक हैं, जो पानी जमाव वाले स्थलों या धान के खेतों में पनपते हैं। ये मच्छर विशेष रूप से दिमाग को प्रभावित करते हैं। सुअर पालने वाले इलाकों में इसके फैलने की आशंका अधिक रहती है।