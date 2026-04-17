दिल्ली से मनाही के बाद भी प्रदेश में ‘गुपचुप’ सप्लाई! फोर्टिफाइड चावल का चल रहा खेल, अब सवालों के घेरे में विभाग

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 30 मार्च तक 15 से 16 लाख टन चावल खरीदी का लक्ष्य था, जिसमें से करीब 9 लाख टन की खरीदी की जा चुकी है। शेष 5 से 7 लाख टन की खरीदी भी पूर्व स्वीकृत प्रक्रिया के तहत की जानी प्रस्तावित है। यह खरीदी केवल उन्हीं मिलरों से होगी, जिनके एफआरके सैंपल जांच में पास होंगे। जिनके सैंपल फेल होंगे, उन्हें आपूर्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग का दावा है कि इससे जुड़ी सभी जानकारी 30 मार्च तक पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है।