AI के दौर में बदल रहा करियर ट्रेंड! 20 में से सिर्फ 5 को जॉब, कंपनियां अब स्किल्स पर फोकस

AI Impact on Jobs: छत्तीसगढ़ के रायपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने नौकरी के बाजार की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। कंपनियां अब बड़े वर्कफोर्स की बजाय छोटी और स्किल्ड टीम पर भरोसा कर रही हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि एक कंपनी जहां पहले टेक्निकल एक्सपर्ट में 15-20 छात्रों की भर्ती करते थे, अब वो आंकड़ा सिमटकर 4-5 छात्रों पर आ गई है।