Cricket News.... भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट

निजी एजेंसी ने www.ticketgenie.in के माध्यम से दो फेज में ऑनलाइन टिकटें बेची। पहले फेज में 22 नवंबर को 44 हजार में से करीब 18 हजार टिकट 15 से 20 मिनट में ही बिक गए। इसके बाद बुकिंग बंद कर दी गई। दूसरे फेज की ऑनलाइन बिक्री 28 नवंबर को की गई। इसमें 17 हजार टिकट बुकिंग के लिए खोले गए। टिकट का खेल करने वाले ब्रोकरों ने बुकिंग ओपन होते ही बड़ी संख्या में अलग-अलग आईडी से सैकड़ों टिकट बुक करा लिए। इसके कारण ज्यादातर क्रिकेट फैंस को टिकट मिल नहीं पाए।