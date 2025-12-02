Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Cricket News…. भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट

बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में ऑफलाइन टिकटों के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उनसे दलालों ने संपर्क किया। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी टिकट बेचने के लिए संपर्क किया गया।

रायपुर

image

Rabindra Rai

Dec 02, 2025

नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बुधवार को होने वाले भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। मैच के टिकट ऑनलाइन बिकने के बाद अब इसे ब्लैक में बेचने के लिए दलालों का बड़ा रैकेट काम कर रहा है। दलाल दोगुने दामों में क्रिकेट फैंस को टिकट बेच रहे हैं। यह दलाल सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैंस से संपर्क कर उन्हें ज्यादा टिकट खरीदने का ऑफर दे रहे हैं।

जिम्मेदारी एक निजी बुकिंग एजेंसी को

बता दें कि सीएससीएस ने टिकट बेचने की जिम्मेदारी एक निजी बुकिंग एजेंसी को सौंपी है। दो चरणों में टिकट की ऑनलाइन बिक्री की गई है। कुल 44 हजार में से करीब 35 हजार टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग कुछ ही मिनटों में हो गई। इसके कारण कई क्रिकेट फैंस को टिकट ही नहीं मिल पाए। ऑफलाइन टिकट लेने के लिए भी इंडोर स्टेडियम में फैंस की लंबी कतारें लगी।

बुकिंग में ऐसे किया खेल

निजी एजेंसी ने www.ticketgenie.in के माध्यम से दो फेज में ऑनलाइन टिकटें बेची। पहले फेज में 22 नवंबर को 44 हजार में से करीब 18 हजार टिकट 15 से 20 मिनट में ही बिक गए। इसके बाद बुकिंग बंद कर दी गई। दूसरे फेज की ऑनलाइन बिक्री 28 नवंबर को की गई। इसमें 17 हजार टिकट बुकिंग के लिए खोले गए। टिकट का खेल करने वाले ब्रोकरों ने बुकिंग ओपन होते ही बड़ी संख्या में अलग-अलग आईडी से सैकड़ों टिकट बुक करा लिए। इसके कारण ज्यादातर क्रिकेट फैंस को टिकट मिल नहीं पाए।

एक आईडी पर चार टिकटों की बुकिंग

ऑनलाइन माध्यम से एक आईडी पर चार टिकट बुक हुए। ब्रोकरों द्वारा ज्यादातर टिकट बुक करने के कारण कई फैंस को टिकट नहीं मिले। इसके चलते फैंस टिकट के जुगाड़ में लग गए। इसी का फायदा उठाकर ब्रोकरों ने इसे दोगुने दामों में बेचना शुरू कर दिया। बूढ़ापारा स्थित इंडोर स्टेडियम में ऑफलाइन टिकटों के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, उनसे दलालों ने संपर्क किया। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी टिकट बेचने के लिए संपर्क किया गया।

ज्यादा टिकट लेने पर दे रहे ऑफर

ब्लैक करने वाले ब्राेकर फैंस को 4 से ज्यादा टिकट लेने पर ऑफर भी दे रहे हैं। ब्राेकरों को स्टेडियम में हर स्टैंड की लोकेशन की भी पूरी जानकारी है। वह स्टेडियम के मैप में स्टैंड की लोकेशन के माध्यम से फैंस को बता रहे हैं कि खिलाड़ियों को कहां से करीब से देखा जा सकता है। चेजिंग रूम के साइड वाले स्टैंड की टिकटों को सबसे महंगा बेचा जा रहा है।

रायपुर

Published on:

02 Dec 2025 01:20 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Cricket News…. भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच के टिकट ब्लैक करने के पीछे बड़ा रैकेट

