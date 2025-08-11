रायपुर में कारोबारी से 15 लाख की उठाईगिरी, पता पूछने के बहाने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

Crime News: राजधानी रायपुर में 15 लाख रुपए की उठाईगिरी की वारदात हुई है। पंडरी कापा फाटक के पास बाइक सवार युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। ( CG News) बताया गया कि आरोपी पता पूछने के बहाने रुके और मौका देखकर 2 लुटेरों ने 15 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सूचना के बाद मोवा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
शहर के बोरवेल कारोबारी चिराग जैन के साथ यह वारदात हुई है। बताया गया कि वह हर दिन की तरह अपन समय में ऑफिस जा रहा था। तभी कापा फाटक के पास सुनसान जगह में बाइक सवार दो युवक ने पता पूछा। कारोबारी ने दोनों को पता बताया। इस बीच मौका देखकर नगद रकम समेत सोने चांदी के अंगूठी चैन लूटकर फरार हो गए।
बाइक सवार युवकों ने शातीर अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरे जिस बाइक पर सवार थे, उसके नंबर प्लेट पर नंबर नहीं लिखे थे, बल्कि अंग्रेजी में BOSS लिखा हुआ था। लुटेरों ने किसी को पता न चले इसके लिए बिना नंबर प्लेट वाली बाइक का इस्तेमाल किया और कारोबारी को लूटकर कर फरार हो गए। सूचना पर क्राइम ब्रांच और मोवा पुलिस मौके पर घटना स्थल पहुंचकर सीन रिक्रिएट किया। पुलिस की टीम सक्रिय होकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।