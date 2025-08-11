रायपुर में कारोबारी से 15 लाख की उठाईगिरी, पता पूछने के बहाने वारदात को दिया अंजाम, पुलिस जांच में जुटी

बाइक सवार युवकों ने शातीर अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरे जिस बाइक पर सवार थे, उसके नंबर प्लेट पर नंबर नहीं लिखे थे, बल्कि अंग्रेजी में BOSS लिखा हुआ था। लुटेरों ने किसी को पता न चले इसके लिए बिना नंबर प्लेट वाली बाइक का इस्तेमाल किया और कारोबारी को लूटकर कर फरार हो गए। सूचना पर क्राइम ब्रांच और मोवा पुलिस मौके पर घटना स्थल पहुंचकर सीन रिक्रिएट किया। पुलिस की टीम सक्रिय होकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।