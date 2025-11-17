Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

इसके बाद सभी ने दोनों युवतियों को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए अटल के फ्लैट में ले गए। वहां भी दोनों से मारपीट करने लगी। यह देखकर अटल, नवनीत कुजूर, आशीष तिर्की, अनुराग तिर्की, अंकुश खलको, रितिक लकरा, अनुकरण तिर्की आदि ने बचाने की कोशिश की, तो महिला हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने चाकू निकाल लिया। अटल के गले में चाकू टिकाकर शोर मचाने पर उसकी हत्या करने की धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों युवतियों और युवकों को रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उनकी पिटाई करने लगे। उनसे 2 लाख की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर महिला हिस्ट्रीशीटर और उनके साथियों ने उनके एटीएम कार्ड, नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, सिलेडर व अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद भाग निकले। पीडि़तों ने इसकी शिकायत मुजगहन थाने में की। पुलिस ने महिला हिस्ट्रीशीटर पूजा सचदेव, निखिल सचदेव और उसके चार अन्य साथियों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूजा सहित चार को हिरासत में लिया है।