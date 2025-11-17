Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

। पूजा ने खुद को इंस्पेक्टर और युवकों को सिपाही बताते हुए रोशिता और रिया से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि यहां क्यों आए थे। रोशिता ने अपने भाई के घर आने की जानकारी दी।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 17, 2025

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

शहर में हिस्ट्रीशीटरों का आतंक कम नहीं हो रहा है। शहर में बेखौफ होकर गुंडागर्दी और वसूली कर रहे हैं। मर्डर कर चुकी एक महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर अपने साथियों के साथ सेजबहार इलाके में डकैती डाली। एक फ्लैट में रहने वाले स्टूडेंट्स को बंधक बनाया। चाकू दिखाकर उनकी जमकर पिटाई की। इसके बाद नकदी व अन्य सामान लूट कर भाग निकले। पीडि़तों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला हिस्ट्रीशीटर सहित चार आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामले में दो अन्य आरोपी फरार हैं।

कमल विहार के कृष्णा हाइट्स में किराए के फ्लैट में

पुलिस के मुताबिक अमलीडीह में रोशिता तिर्की अपनी छोटी बहन रिया के साथ रहती है। उनका कजिन भाई अटल कुमार भगत कमल विहार के कृष्णा हाइट्स में किराए के फ्लैट में रहते हैं। शनिवार-रविवार की रात अटल ने उन्हें फोन किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद रोशिता और रिया अटल के लिए खाना लेकर कृष्णा हाइट्स पहुंचे। अटल को खाना देकर दोनों फ्लैट से नीचे उतरे। लिफ्ट के पास महिला हिस्ट्रीशीटर पूजा सचदेव और तीन युवक खड़े थे। सभी नशे में थे। पूजा ने खुद को इंस्पेक्टर और युवकों को सिपाही बताते हुए रोशिता और रिया से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि यहां क्यों आए थे। रोशिता ने अपने भाई के घर आने की जानकारी दी।

दोनों युवतियों को पकड़ लिया और मारपीट

इसके बाद सभी ने दोनों युवतियों को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए अटल के फ्लैट में ले गए। वहां भी दोनों से मारपीट करने लगी। यह देखकर अटल, नवनीत कुजूर, आशीष तिर्की, अनुराग तिर्की, अंकुश खलको, रितिक लकरा, अनुकरण तिर्की आदि ने बचाने की कोशिश की, तो महिला हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों ने चाकू निकाल लिया। अटल के गले में चाकू टिकाकर शोर मचाने पर उसकी हत्या करने की धमकी देने लगे। इसके बाद दोनों युवतियों और युवकों को रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उनकी पिटाई करने लगे। उनसे 2 लाख की मांग करने लगे। पैसे नहीं देने पर महिला हिस्ट्रीशीटर और उनके साथियों ने उनके एटीएम कार्ड, नकदी, मोबाइल, लैपटॉप, सिलेडर व अन्य सामान लूट लिया। इसके बाद भाग निकले। पीडि़तों ने इसकी शिकायत मुजगहन थाने में की। पुलिस ने महिला हिस्ट्रीशीटर पूजा सचदेव, निखिल सचदेव और उसके चार अन्य साथियों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूजा सहित चार को हिरासत में लिया है।

बेखौफ होकर कर रहे गुंडागर्दी

आरोपी पूजा और उसकी बहन मोनिका सचदेव, भाई निखिल सचदेव आदतन बदमाश हैं। तीनों हत्या के मामले में जेल में थे। कुछ माह पहले ही जमानत पर छूटे हैं। इसके बाद फिर से बेखौफ होकर गुंडागर्दी शुरू कर दी है। मोनिका को पिछले सप्ताह पीडब्ल्यूडी ऑफिस के चौकीदार पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद आरोपियों की गुंडागर्दी कम नहीं हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 01:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: मर्डर कर चुकी महिला हिस्ट्रीशीटर ने इंस्पेक्टर बनकर डाली डकैती, स्टूडेंट्स को बंधक बनाकर की लूटपाट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Sports Meet: छत्तीसगढ़ को लगातार 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी

Chhattisgarh News
रायपुर

आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना

आमानाका ओवरब्रिज के पास वाली चौपाटी विवादों में फंसी, रेलवे ने बताया अपना
रायपुर

नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के CM! स्पीकर रमन सिंह का बयान, बताई ये बड़ी वजह

Bihar New CM
रायपुर

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ…

धान खरीदी का सिलसिला शुरू, CM साय ने तराजू-बॉट की पूजा-अर्चना कर खरीदी का किया शुभारंभ...(photo-patrika)
रायपुर

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर…

स्टेशन पर प्री-पेड बूथ बना शो-पीस, यातायात व GRP की अनदेखी, ऑटो चालकों की मनमानी चरम पर...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.