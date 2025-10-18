Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Crime News: शोरूम के पास खड़ी थार में मिला शव, फैली सनसनी, मर्डर की आशंका

मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वह वाहन के भीतर कैसे पहुंचा? उसकी मौत के कारण क्या हैं? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल मर्डर की आशंका जताई जा रही है।

2 min read

रायपुर

image

Rabindra Rai

Oct 18, 2025

Crime News: शोरूम के पास खड़ी थार में मिला शव, फैली सनसनी, मर्डर की आशंका

Crime News: शोरूम के पास खड़ी थार में मिला शव, फैली सनसनी, मर्डर की आशंका

आमानाका इलाके में एक बड़े कार शोरूम के पास खड़ी थार गाड़ी में शव मिला। इससे आसपास सनसनी फैल गई। शव तीन दिन पुरानी लग रही है। उससे बदबू आने के बाद लोगों का ध्यान गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मृतक की पहचान नहीं, पुलिस कर रही जांच

मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। वह वाहन के भीतर कैसे पहुंचा? उसकी मौत के कारण क्या हैं? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल मर्डर की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक टाटीबंध स्थित महेंद्रा कार शोरूम के पास थार सीजी 04 पीएक्स 6888 खड़ी थी। शुक्रवार को अचानक उसमें से तेज बदबू आने लगी। आसपास के लोगों ने थार में देखा तो उनके होश उड़ गए। थार के भीतर एक युवक की लाश पड़ी थी।

नमकीन, बिस्किट व अन्य स्नैक मिले

पुलिस के मुताबिक लाश तीन दिन पुरानी है और सड़-गल चुकी है। थार में नमकीन, बिस्किट व अन्य स्नैक मिले हैं। इसकी सूचना आमानाका पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का दावा है कि मृतक के शरीर में चोट के निशान नहीं मिले हैं।

दुर्घटनाग्रस्त थार की होनी थी मरम्मत

पुलिस के मुताबिक थार सीजी 04 पीएक्स 6888 डूंडा के शिवजी कुमार के नाम से रजिस्टर्ड है। थार से भिलाई 3 के पास करीब 15 दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बाद थार को मरम्मत के लिए शोरूम लाया गया था। इसके बाद से थार शोरूम के पास खड़ी थी। मृतक वाहन के भीतर कैसे पहुंचा? मौत के कारण क्या? पुलिस आदि की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल मर्डर की आशंका जताई जा रही है।

18 Oct 2025 12:58 am

